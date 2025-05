ETV Bharat / state

बिलासपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर हंगामा, परिजनों ने किया थाना का घेराव - UPROAR ON LOVE AFFAIR IN BILASPUR

बिलासपुर में लोगों का बवाल ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 21, 2025

बिलासपुर: एक समुदाय की युवती का दूसरे समाज के युवक के साथ प्रेम प्रसंग है.युवती अपना घर छोड़कर उस युवक के पास चली गई है. परिजनों ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है.पुलिस ने गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू किया है.इसी दौरान मंगलवार रात युवती के मिलने की अफवाह फैल गई. इस पर समाज के लोग बड़ी संख्या में सिविल लाइन थाना पहुंच गए और कार्रवाई की मांग की. लोगों ने थाने का किया घेराव:देर रात तक परिजनों ने थाना का घेराव किया.बड़ी संख्या में भीड़ पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया,लेकिन माहौल गरमाता देख बिलासपुर सीएसपी निमितेश सिंह और थाना प्रभारी एसआर साहू ने समाज के लोगों से बातचीत कर माहौल को शांत किया.कुछ देर बाद भीड़ एसएसपी रजनेश सिंह के आवास पहुंच गई और कार्रवाई की मांग करने लगी.साथ ही शहर विधायक अमर अग्रवाल के घर भी पहुंच गए,लेकिन वह शहर से बाहर थे.समाज के लोगों ने उनसे मोबाइल फोन के माध्यम से बात कर मामले को गंभीरता से लेने की मांग की.

