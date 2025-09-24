ETV Bharat / state

धर्मांतरण के कथित आरोप पर रात से शाम तक बवाल, पुलिस के साथ झूमझटकी दिनभर माहौल गरम

शहर के पथर्रीपारा में बीती रात बवाल के बाद सिविल लाइन थाना में दिनभर गहमा गहमी

CONVERSION KORBA
कोरबा में धर्मांतरण (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 9:54 PM IST

4 Min Read


कोरबा: शहर के बीचों बीच एसपी ऑफिस से महज कुछ मीटर दूर सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पथर्रीपारा में तथाकथित धर्मांतरण के संदेह और आरोप के बीच जमकर बवाल हुआ. मंगलवार की रात शुरू हुआ हंगामा बुधवार को पूरे दिन जारी रहा. जिसे लेकर पूरे दिन माहौल गर्माया हुआ था. रात के बाद दिन में भी सिविल लाइन थाना में दोनों पक्ष डटे रहे. पुलिस के समक्ष ही कई बार झूमाझटकी की नौबत आ गई. पुलिस ने हालत को काबू में करने की लिए काफी मशक्कत की.

मंगलवार की रात से शुरू हुआ बवाल : पथर्रीपारा बस्ती में कथित तौर पर धर्मांतरण कराए जाने की बात पर हंगामा शुरू हुआ. मंगलवार 23 सितंबर की रात को हाल ही में किराए पर लिए गए एक मकान और उसकी जमीन पर काफी लोग एकत्र हो गए. जानकारी के अनुसार यहां मसीही समाज की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था. खबर फैल गई कि इस स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में धर्मांतरण किया जा रहा है. देखते ही देखते बड़ी तादात में यहां बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए. दोनों पक्ष के लोगों के बीच गहमा गहमी का माहौल निर्मित होने लगा. विवाद बढ़ने पर पुलिस भी पहुंची. देर रात पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई. रात को किसी तरह हालात को काबू में किया गया. खबर है कि देर रात को मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ पथराव भी किया गया है.

CONVERSION KORBA
कोरबा में धर्मांतरण का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

बुधवार की सुबह सिविल लाइन थाने में जमावड़ा : मंगलवार की रात हुए बवाल, हंगामा और झूमा-झटकी के बाद दोनों पक्ष बुधवार की सुबह सिविल लाइन थाना पहुंच गए. खबर है कि कुछ लोगों को थाने में बिठाकर रखा गया था. जिसका विरोध किया जा रहा था. थाने में इस दौरान थाना प्रभारी, टीआई प्रमोद डडसेना, सीएसपी भूषण एक्का और एडिशनल एसपी नीतिश सिंह ठाकुर भी मौजूद थे. वरिष्ठ अधिकारी काफी देर तक सिविल लाइन थाने में बैठे रहे. इस दौरान थाने के बाहर दोनों पक्षों के बीच माहौल गरमाया रहा. कई बार झूमा-झटकी और धक्का-मुक्की की स्थिति निर्मित हुई. थाने के सामने ही पुलिसकर्मी और टीआई बीच-बचाव करते हुए दिखाई दिए.

CONVERSION KORBA
सिविल लाइन थाना में दिनभर गहमा गहमी (ETV Bharat Chhattisgarh)

अपराध दर्ज किया गया : पुलिस की ओर से अधिकृत तौर पर सिर्फ इतना ही बताया गया कि पथर्रीपारा में दो पक्षों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी. दोनों ने एक दूसरे पर शिकायत करते हुए आवेदन पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया है. जिसके आधार पर कार्यवाही की जा रही है. कुछ लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है.

विवेचना कर आगे की कार्यवाही कर रहे : इस संबंध में कोरबा सीएसपी भूषण एक्का ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद और गहमा गहमी का माहौल निर्मित हो गया था. पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवा दिया है. इस मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है. विवेचना जारी है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

CONVERSION KORBA
सिविल लाइन थाना में दिनभर गहमा गहमी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस की ओर से यह जानकारी जरूर दी गई कि अपराध दर्ज किया गया है. लेकिन दोनों पक्ष के कितने लोगों पर मामला दर्ज है? दोनों पक्षों पर अपराध दर्ज है या एक पक्ष पर? इन सभी बातों को गोपनीय रखा गया है. पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी खुलकर कहने से बच रहे हैं. लेकिन शहर के बीचो-बीच इस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर पुलिसिंग की कलई जरूर खुल गई है.

KORBARELIGIOUS CONVERSION ALLEGATIONSधर्मांतरण का आरोपCONVERSION KORBA

