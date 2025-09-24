ETV Bharat / state

धर्मांतरण के कथित आरोप पर रात से शाम तक बवाल, पुलिस के साथ झूमझटकी दिनभर माहौल गरम

कोरबा: शहर के बीचों बीच एसपी ऑफिस से महज कुछ मीटर दूर सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पथर्रीपारा में तथाकथित धर्मांतरण के संदेह और आरोप के बीच जमकर बवाल हुआ. मंगलवार की रात शुरू हुआ हंगामा बुधवार को पूरे दिन जारी रहा. जिसे लेकर पूरे दिन माहौल गर्माया हुआ था. रात के बाद दिन में भी सिविल लाइन थाना में दोनों पक्ष डटे रहे. पुलिस के समक्ष ही कई बार झूमाझटकी की नौबत आ गई. पुलिस ने हालत को काबू में करने की लिए काफी मशक्कत की.

मंगलवार की रात से शुरू हुआ बवाल : पथर्रीपारा बस्ती में कथित तौर पर धर्मांतरण कराए जाने की बात पर हंगामा शुरू हुआ. मंगलवार 23 सितंबर की रात को हाल ही में किराए पर लिए गए एक मकान और उसकी जमीन पर काफी लोग एकत्र हो गए. जानकारी के अनुसार यहां मसीही समाज की प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था. खबर फैल गई कि इस स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में धर्मांतरण किया जा रहा है. देखते ही देखते बड़ी तादात में यहां बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए. दोनों पक्ष के लोगों के बीच गहमा गहमी का माहौल निर्मित होने लगा. विवाद बढ़ने पर पुलिस भी पहुंची. देर रात पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई. रात को किसी तरह हालात को काबू में किया गया. खबर है कि देर रात को मारपीट, गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ पथराव भी किया गया है.

कोरबा में धर्मांतरण का आरोप (ETV Bharat Chhattisgarh)

बुधवार की सुबह सिविल लाइन थाने में जमावड़ा : मंगलवार की रात हुए बवाल, हंगामा और झूमा-झटकी के बाद दोनों पक्ष बुधवार की सुबह सिविल लाइन थाना पहुंच गए. खबर है कि कुछ लोगों को थाने में बिठाकर रखा गया था. जिसका विरोध किया जा रहा था. थाने में इस दौरान थाना प्रभारी, टीआई प्रमोद डडसेना, सीएसपी भूषण एक्का और एडिशनल एसपी नीतिश सिंह ठाकुर भी मौजूद थे. वरिष्ठ अधिकारी काफी देर तक सिविल लाइन थाने में बैठे रहे. इस दौरान थाने के बाहर दोनों पक्षों के बीच माहौल गरमाया रहा. कई बार झूमा-झटकी और धक्का-मुक्की की स्थिति निर्मित हुई. थाने के सामने ही पुलिसकर्मी और टीआई बीच-बचाव करते हुए दिखाई दिए.