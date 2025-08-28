ETV Bharat / state

मानसून सत्र के अंतिम दिन भी सदन में हंगामा रहा. सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के विधायकों वेल में आ गये और नारेबाजी करने लगे.

रांचीः पूरक मानसून सत्र के अंतिम दिन भी प्रश्नकाल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई. प्रश्नकाल शुरू होने से पहले व्यवस्था के तहत कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सदन से आग्रह किया कि विधानसभा कैंपस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शहीद सिदो-कान्हू और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा स्थापित की जाए. इसके बाद स्पीकर ने पहला प्रश्न पूछने के लिए भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल का नाम पुकारा. जिन्होंने सवाल की जगह आरोपों की बौछार शुरू कर दी.

नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि सरकार सत्ता के नशे में चूर है. छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं. विश्वविद्यालय विधेयक के जरिए छात्र संगठनों के चुनाव में नॉमिनेशन पर रोक लगाई जा रही है. गवर्नर के अधिकार को चेंज किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में पहले भी नौकरी बेची जाती थी. अब थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरी भी सीधे तौर पर बेची जाएगी. इन पदों पर अब सीधे बहाली होगी.

इस दौरान स्पीकर दोहराते रहे कि आप अपना मूल प्रश्न पूछें. लेकिन नवीन जायसवाल नहीं रुके. उन्होंने कहा कि बार-बार सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है लेकिन सीएम इसपर कुछ नहीं बोल रहे हैं.

विश्वविद्यालय विधेयक से छात्र संगठनों का चुनाव प्रभावित होने के सवाल पर उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने भाजपा पर हमला बोलते हए सफाई भी दी. उन्होंने भाजपा को अनपढ़ों नहीं कुपढ़ों की जमात बताते हुए कहा कि विधेयक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी स्तर के चुनाव में पीजी के छात्र निर्वाचक मंडल के सदस्य होंगे. उनके द्वारा छात्र संघ के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा. कॉलेज स्तर के जो भी यूनियन के चुनाव होंगे, उसके छात्र वोटर होंगे. लेकिन ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार का हनन होगा.

इस दौरान भाजपा के विधायक वेल में आ गए और तीनों प्रमुख मांगों का हवाला देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. माहौल बिगड़ता देख सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में आ गये. इस बीच स्पीकर ने सदन को ऑर्डर में लाने की पूरी कोशिश की. बात नहीं बनने पर स्पीकर ने सभा की कार्यवाही 12:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी.

बता दें कि तीसरे दिन भी प्रश्नकाल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी. कार्यवाही शुरु होते ही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने व्यवस्था के तहत बिहार के वोटर लिस्ट में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग शुरू की थी. सबसे पहले सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंचे थे. जवाब में भाजपा के विधायक भी वेल में पहुंचे. उस दिन भी 12:00 बजे तक के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित हुई थी.

