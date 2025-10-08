ETV Bharat / state

अगस्त्यमुनि बीडीसी की पहली बैठक में भारी हंगामा, तीन घंटे बाद बैठक शुरू होते ही स्थगित

अगस्त्यमुनि में बीडीसी बैठक में तीन घंटे तक चली नारेबाजी, असंगठित ग्राम पंचायतों को न बुलाने पर विरोध

AUGUSTMUNI BDC MEETING UPROAR
अगस्त्यमुनि बीडीसी बैठक में हंगामा
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 8, 2025

रुद्रप्रयाग: अगस्त्यमुनि क्षेत्र पंचायत (बीडीसी) की बैठक में भारी हंगामा और विरोध देखने को मिला. असंगठित ग्राम पंचायतों को आमंत्रित न किए जाने से नाराज 118 असंगठित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने बैठक का विरोध किया. जबकि, ब्लॉक प्रमुख भुवनेश्वरी देवी ने संगठित पंचायतों के प्रतिनिधियों और सभी क्षेत्र पंचायत की उपस्थिति में बैठक करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई. एक ओर असंगठित पंचायतों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल न किए जाने का विरोध करते रहे तो वहीं दूसरी ओर ब्लॉक प्रमुख भुवनेश्वरी देवी बैठक कराने की जिद पर अड़ी रहीं.

करीब तीन घंटे तक चले विवाद और तीखी बहस के बीच आखिरकार बैठक शुरू की गई. बैठक में मौजूद सदस्यों और अधिकारियों का परिचय कराया गया. इस बीच सदन के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर विरोध में उतरे सदस्य भारी नारेबाजी करते रहे. व्यवधान के चलते आखिर मजबूर होकर ब्लॉक प्रमुख भुवनेश्वरी देवी को बैठक स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी. बैठक स्थगित होने की घोषणा पर सुबह से बैठक के इंतजार में बैठे संगठित ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य भड़क गए.

बीडीसी बैठक में तीन घंटे तक चली नारेबाजी

उनका कहना था कि ब्लॉक प्रमुख ने राजनीति से प्रेरित होकर बैठक स्थगित की, जो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप नहीं है. इस मौके पर मौजूद केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की भावना से इस सदन में आते हैं. उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया.

"पूरे प्रदेश में बीडीसी बैठकों की शुरुआत आज से की जा रही है. जिसमें फिलहाल केवल संगठित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है. शासन स्तर पर जल्द ही असंगठित ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. आज की बैठक में मौजूद सभी सदस्यों के साथ परिचयात्मक चर्चा हुई, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को देखते हुए सदन को स्थगित किया गया है."- राजेंद्र सिंह रावत, मुख्य विकास अधिकारी

अगस्त्यमुनि में बीडीसी बैठक में तीन घंटे तक चली नारेबाजी: बता दें कि अगस्त्यमुनि विकासखंड मुख्यालय पर क्षेत्र पंचायत की बैठक शुरू होने से पहले असंगठित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. सुबह जैसे ही बीडीसी सदस्य ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने लगे, वैसे ही असंगठित पंचायतों के ग्राम प्रधान और प्रतिनिधि मुख्य द्वार पर जुटने लगे और बैठक के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी.

असंगठित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का हंगामा

विरोध प्रदर्शन में ग्राम प्रधान राकेश मोहन, अजय पुंडीर, अंजू नौटियाल, अंजू भंडारी, विजयपाल समेत भारी संख्या में असंगठित पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री, चुनाव आयोग, विधायक और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और मांग की कि जब तक असंगठित पंचायतों को बैठक में शामिल नहीं किया जाता, तब तक बैठक शुरू न की जाए. इस दौरान कई बार माहौल तनावपूर्ण भी हुआ.

बैठक में केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल

सदन के मुख्य द्वार पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. विरोध की जानकारी मिलते ही केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल मौके पर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि अगस्त्यमुनि विकासखंड विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है और बीडीसी सदन ही उन समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

उन्होंने प्रदर्शनकारियों से आग्रह किया कि सरकार जल्द ही असंगठित ग्राम पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, इसलिए वे सहयोग करें और सदन को चलने दें. हालांकि, विधायक की समझाइश का प्रदर्शनकारियों पर विशेष असर नहीं पड़ा. असंगठित पंचायतों के प्रतिनिधि 'आशा नौटियाल साथ दो' जैसे नारे लगाते हुए अपना विरोध जारी रखा. करीब 3 घंटे तक चले हंगामे और नारेबाजी के बाद जब सदन स्थगित करने की घोषणा की गई, तब जाकर विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ.

पंचायत प्रतिनिधियों को समझाने का प्रयास

बैठक स्थगित होने पर संगठित पंचायत प्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी: अगस्त्यमुनि विकासखंड की बीडीसी बैठक अचानक स्थगित होने से सुबह से सदन में उपस्थित संगठित पंचायत प्रतिनिधियों में हताशा और नाराजगी फैल गई. सदस्यों ने आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख ने राजनीति से प्रेरित होकर जनता की ओर से चुने गए और संगठित पंचायत प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया. जिसके बाद इसे स्थगित करना निराशाजनक है.

सदस्यों ने ये भी कहा कि बाहर नारेबाजी कर रहे ज्यादातर लोग पंचायत प्रतिनिधि नहीं थे और भीड़ में अन्य विकासखंडों के लोग भी शामिल थे. उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक स्थगित करने से पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों की पहचान करनी चाहिए थी. अधिकारियों और ब्लॉक प्रमुख पर ये भी नाराजगी जताई गई कि उन्होंने सदन में उपस्थित सदस्यों की भावनाओं व समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा.

पंचायत प्रतिनिधियों को समझाने की कोशिश करतीं विधायक आशा नौटियाल

अगस्त्यमुनि विकासखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आए पंचायत प्रतिनिधि भी अपनी समस्याएं बैठक में रख पाने में असमर्थ रहे. संगठित पंचायत प्रतिनिधियों में से सुनील बुटोला ग्राम प्रधान चापड़, लीला बिष्ट ग्राम प्रधान ग्वेफड़, लक्ष्मी प्रसाद, क्षेत्र पंचायत सदस्य भणज उमेद सिंह बिष्ट समेत अन्य ने कहा कि आज सदन में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया. उनका कहना था कि सदन अचानक स्थगित किया गया और क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं की बजाय केवल जिंदाबाद-मुर्दाबाद नारेबाजी का माहौल रहा.

इसके बाद सदन में मौजूद नाराज सदस्य सीडीओ और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल से मिलने बीडीओ कार्यालय तक पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने घेराव कर अपनी नाराजगी व्यक्त की. सीडीओ और विधायक ने देर तक सदस्यों को समझाया, इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शांत होकर अपना विरोध समाप्त किया.

