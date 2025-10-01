ETV Bharat / state

गृह क्लेश के बाद पानी की टंकी पर चढ़ा शख्स, परिजनों को दी धमकी, जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर में एक युवक ने पानी के टंकी में चढ़कर हंगामा किया. युवक का पैसों को लेकर परिजनों से झगड़ा हुआ था. इसके बाद युवक गुस्से में पानी की टंकी पर चढ़ गया और कूद जाने की धमकी देने लगा. घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने यवक को नीचे उतारा. जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली.

जानकारी के मुताबिक, लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सराय के प्रधान ने पुलिस को ग्राम हबीबपुर में एक युवक के पानी की टंकी पर चढ़ जाने और युवक द्वारा कूद जाने की धमकी देने की सूचना दी. सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद युवक को पानी की टंकी से नीचे उतारा. जिसके बाद परिजनों की जान में जान आई.

पुलिस ने युवक से नाराजगी का कारण पूछा और हर समस्या हल करने का आश्वासन दिया. चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नीरज रावत ने मौके युवक को बचाने के लिए अपनी जेब से युवक को पैसे देने का आश्वासन दिया और उसे आर्थिक तंगी से उभरने का विश्वास दिलाया. पुलिस के कहने पर युवक विश्वास में आ गया.

इस दौरान पुलिस के जवान पानी की टंकी पर सीढ़ी के सहायता से चढ़े और युवक को नीचे उतारा. पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया. युवक के सकुशल नीचे उतारे जाने पर परिजनों ने राहत की सांस ली. पुलिस की सुझबूझ और त्वरित कार्रवाई की परिजनों और आम जन ने प्रशंसा की.