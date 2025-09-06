रांची में जमीन विवाद के बाद भिड़े दो गुट, कार में लगाई आग

ETV Bharat / state

आगजनी और झड़प के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में शनिवार को जमीन के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई और फिर एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया. मौके पर पहुंची पुलिस में मामले को शांत करवाया है लेकिन इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

क्या है मामला

रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित होटवासी स्थित एक जमीन पर मालिकाना हक और कब्जे को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए. इस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई. मारपीट के बीच ही एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के सत्यम श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति के बड़े वाहन को आग के हवाले कर दिया गया.

जमीन विवाद में हंगामा और आगजनी (ETV Bharat)

इस मारपीट और आगजनी की सूचना पर हटिया डीएसपी पीके मिश्रा, विधानसभा थाना प्रभारी सहित कई जवान मौके पर पहुंचे और हालात को काबू किया. हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि सत्यम श्रीवास्तव और भीम सिंह सहित कुछ अन्य लोगों का एक जमीन को लेकर पुराना विवाद है. जमीन पर कब्जे को लेकर ही दोनों गुटों में झड़प हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बक्शा नहीं जाएगा.