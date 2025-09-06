ETV Bharat / state

रांची में जमीन विवाद के बाद भिड़े दो गुट, कार में लगाई आग

रांची में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट और आगजनी की घटना हुई है.

uproar and arson between two parties over land dispute in Ranchi
आगजनी और झड़प के बाद मौके पर पहुंची पुलिस (Etv Bharat)
रांचीः राजधानी रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में शनिवार को जमीन के विवाद को लेकर जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई और फिर एक वाहन को आग के हवाले कर दिया गया. मौके पर पहुंची पुलिस में मामले को शांत करवाया है लेकिन इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

क्या है मामला

रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित होटवासी स्थित एक जमीन पर मालिकाना हक और कब्जे को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए. इस दौरान दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई. मारपीट के बीच ही एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के सत्यम श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति के बड़े वाहन को आग के हवाले कर दिया गया.

जमीन विवाद में हंगामा और आगजनी (ETV Bharat)

इस मारपीट और आगजनी की सूचना पर हटिया डीएसपी पीके मिश्रा, विधानसभा थाना प्रभारी सहित कई जवान मौके पर पहुंचे और हालात को काबू किया. हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि सत्यम श्रीवास्तव और भीम सिंह सहित कुछ अन्य लोगों का एक जमीन को लेकर पुराना विवाद है. जमीन पर कब्जे को लेकर ही दोनों गुटों में झड़प हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है, जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बक्शा नहीं जाएगा.

गाड़ी में लगी आग (ETV Bharat)

वाहन जलकर स्वाहा

वहीं झड़प को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि होटवासी स्थित जमीन पर दोनों ही पक्ष कई सालों से अपना अपना दावा बताते हैं. इसी बीच शनिवार दोपहर के बाद जमीन पर कब्जे को लेकर ही दोनों गुट आपस में भिड़ गए. इस मारपीट के दौरान ही भीड़ में शामिल कुछ लोगों के द्वारा एक पक्ष के वाहन को आग के हवाले कर दिया गया. जिस समय वाहन को आग के हवाले किया गया, मौके पर अफरातफरी मच गई और देखते ही देखते वाहन पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया.

गाड़ी में आग (ETV Bharat)

एफआईआर की तैयारी में दोनों पक्ष

दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों ही पक्षों के द्वारा थाना में एफआईआर की तैयारी की जा रही है. वहीं हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. आगजनी और मारपीट के आरोपियों की पहचान की जा रही है.

ग्रामीणों से बात करती पुलिस टीम (ETV Bharat)

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

