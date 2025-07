ETV Bharat / state

जसपुर में बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा, हाईवे जाम, मौके पर पहुंचे विधायक - UPROAR IN JASPUR

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : August 1, 2025 at 12:09 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 12:16 AM IST 1 Min Read

काशीपुर: जसपुर में विद्युत विभाग के कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा हो गया. कर्मचारी की पहचान सतीश के तौर पर हुई है. कर्मचारी सतीश की लाइन ठीक करने के दौरान मौत हुई. घटना के बाद बाद मृतक के परिजन और विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने हाइवे पर शव को रखकर जाम लगाया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पूर्व विधायक शैलेन्द्र मोहन सिंघल और जसपुर विधायक आदेश चौहान भी पहुंच गये हैं. घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है. पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों की उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग की है. वे इस मामले में जांच कर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं. मांग पूरी नहीं होने तक उन्होंने न हटने का फैसला किया है.

खबर का अपडेट जारी है...

Last Updated : August 1, 2025 at 12:16 AM IST