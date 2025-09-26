ETV Bharat / state

UPPSC की मुख्य परीक्षा नहीं कराने के आदेश पर रोक; हाईकोर्ट ने कहा-परीक्षा कराएं, मगर परिणाम नहीं होगा जारी

संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा (मुख्य परीक्षा) पर रोक लगाने का एकल पीठ ने दिया था आदेश.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा (मुख्य परीक्षा) पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा आयोग मुख्य परीक्षा का आयोजन करे, मगर इसका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा.

इससे पूर्व एकल पीठ ने मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाते हुए प्रारंभिक परीक्षा-2024 के परिणाम को संशोधित करने का आदेश दिया था. एकल पीठ ने कहा है कि आयोग पहले प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे और उसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा आयोजित करे.

इस आदेश के खिलाफ आयोग ने विशेष अपील दाखिल की. न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की पीठ के समक्ष शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने अपील पर सुनवाई का अनुरोध किया. जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने एकल न्याय पीठ के आदेश पर आंशिक रोक लगा दी है. मुख्य परीक्षा के आयोजन की छूट दे दी है.

प्रतियोगी राजत मौर्या व 41 अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर कहा गया कि यूपीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करते समय आरक्षण के ''माइग्रेशन'' (प्रवासन) के सिद्धांत का पालन नहीं किया. इसके तहत आरक्षित वर्ग के जिन उम्मीदवारों ने योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अनारक्षित सूची में शामिल किया जाना अनिवार्य है.

याचियों ने शिकायत की कि आयोग ने कुल 609 रिक्तियों के विरुद्ध 1:15 के अनुपात में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को सफल घोषित नहीं किया, क्योंकि उसने परिणाम को वर्गवार तैयार किया और उच्च मेरिट वाले आरक्षित उम्मीदवारों को अनारक्षित सूची में नहीं डाला.

एकल पीठ ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए यूपीपीएससी को निर्देश दिया था कि वह प्रारंभिक परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों की मेरिट सूची को दोबारा तैयार करे और माइग्रेशन के सिद्धांत को लागू करे. न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि इस संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को जारी करने के बाद ही आयोग को अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के आयोजन की अनुमति होगी.

