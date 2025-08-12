ETV Bharat / state

राजकीय इंटर कॉलेज के 1516 प्रवक्ता पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू; जानें योग्यता, आयु सीमा और कब तक कर सकते हैं आवेदन?

लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास OTR नंबर होना जरूरी है.

यूपी में 1516 प्रवक्ता पदों के लिए आवेदन शुरू.
यूपी में 1516 प्रवक्ता पदों के लिए आवेदन शुरू.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

August 12, 2025

Updated : August 12, 2025 at 7:27 AM IST

3 Min Read

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 12 अगस्त 2025 (मंगलवार) से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं. कुल 1516 पदों के लिए अभ्यर्थी 12 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में पुरुष शाखा के लिए 777, महिला शाखा के लिए 694, स्पर्श दृष्टि बाधित राजकीय इंटर कॉलेज/समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के लिए 43 और उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा में 2 प्राध्यापक पद शामिल हैं.

OTR नंबर होगा अनिवार्य: लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास एकल अवसरीय पंजीकरण (OTR) नंबर होना जरूरी है. जिनके पास OTR नहीं है, वे पहले इसे प्राप्त कर लें, क्योंकि केवल OTR आधारित आवेदन ही किए जाएंगे.

आयु सीमा और संशोधन की तिथि: भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. आवेदन में त्रुटि संशोधन की सुविधा 19 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी.

बीएड की डिग्री होगी अनिवार्य: प्रवक्ता भर्ती में इस बार बड़ा बदलाव यह है, कि बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है. पिछली भर्ती में शैक्षणिक अर्हता के रूप में केवल स्नातकोत्तर डिग्री की जरूरत थी, लेकिन अब विषय ज्ञान के साथ शैक्षणिक प्रशिक्षण को भी जरूरी माना गया है. आयोग ने शिक्षा विभाग के नियमानुसार बीएड को आवश्यक शैक्षिक योग्यता के रूप में जोड़ दिया है.

मान्य बीएड डिग्री ही स्वीकार्य: बीएड डिग्रीधारी ही इस पद पर आवेदन कर सकेंगे. पिछली प्रवक्ता भर्तियों में 'समकक्ष' डिग्री को लेकर लंबे समय तक विवाद चलता रहा था, लेकिन इस बार केवल मान्य बीएड डिग्री को ही स्वीकार किया जाएगा. इससे आयोग की चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विवाद रहित हो सकेगी. भर्ती से संबंधित नियमावली में समकक्ष शब्द हटा दिया गया है.

आयोग ने अर्हता को लेकर स्थिति भी साफ कर दी है. समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद के बाद भर्ती कोर्ट में चैलेंज होती रही है. इस बार ऐसा नहीं होने की उम्मीद की जा रही है. नए नियमों के तहत बीएड को अनिवार्य करने का फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए झटका है, जो स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे थे.

साढ़े चार साल बाद प्रवक्ता भर्ती: राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती साढ़े चार साल बाद हो रही है. पिछली बार 22 दिसंबर 2020 को आवेदन मांगे गए थे, जब कुल 1473 पदों पर भर्ती निकली थी. उस समय बालक वर्ग में 991 और बालिका वर्ग में 482 पद थे.

