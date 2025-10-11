ETV Bharat / state

बोकारो में बड़ा हादसा: सेक्टर 1B के ब्लॉक के पीछे का क्वार्टर धंसा, बाल-बाल बचे लोग

बोकारोः बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1B इलाके में शनिवार देर शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. एक ब्लॉक के पीछे स्थित क्वार्टर का ऊपरी फ्लोर से लेकर नीचे तक के दो कमरे और टॉयलेट अचानक धंसकर नीचे गिर गए. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ.

इस हादसे से ठीक पहले एक तेज आवाज सुनाई दी, जिससे लोग सतर्क हो गए और तुरंत ब्लॉक से नीचे उतर गए. जिस प्रकार की घटना हुई कि इसमें भारी जानमाल की क्षति हो सकती थी पर किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. लेकिन चारों फ्लोर के कमरों के एक साथ गिर जाने से लोगों का काफी सामान मलबे में दब गया. जिसमें फ्रीज, वॉशिंग मशीन, अलमीरा और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

इस घटना की जानकारी मिलते ही सिटी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को वहां से हटाया. थाना प्रभारी सुदामा दास ने घटना को लेकर कहा कि इस हादसे में किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है. बोकारो नगर बीजेपी के पूर्व महामंत्री विकास कुमार मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि जिस ब्लॉक में यह हादसा हुआ है, वह HSCL का है और इसे करीब आठ साल पहले ही डैमेज घोषित किया जा चुका था. इसके बावजूद यहां पर लोग अपने से मकान को मरम्मत कर रह रहे थे.

इस मामले को लेकर ज्ञानमती देवी ने कहा कि मेरा भी मकान इसी ब्लॉक के पीछे है हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ लेकिन पड़ोसी का काफी नुकसान पहुंचा है. एक महिला ने भी नुकसान की बात कही. वहीं बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि वह जिला प्रसाशन से राहत कार्य का लाइन अप कर रही हैं. डीसी बोकारो से बात हो चुकी है. वह रांची से जल्द आ रहे हैं.