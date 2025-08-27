लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (UPPCL) के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कानपुर और गाजियाबाद के मुख्य अभियंताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. बिजली बिल वसूलने में लक्ष्य से काफी पीछे रहने और लाइन लॉस बढ़ने के कारण गाजियाबाद (प्रथम) और कानपुर (द्वितीय) के मुख्य अभियन्ता को स्थान्तरित कर मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया.

अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल का कहना है कि हमारी जिम्मेदारी है कि जितनी बिजली दें उतना राजस्व वसूलें और लाइन लॉस कम करें. मंगलवार को वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि आगामी 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में अनुरक्षण माह मनाया जाएगा. इसमें सभी आवश्यक मेंटेनेंस के कार्य करा लिए जाएं.

उन्होंने कहा कि इसमें ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा और उनकी फेंसिंग के काम जरूर हो जाए, जिससे दुर्घटनाएं न हो. लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, प्रयागराज, कानपुर और ललितपुर के अभियन्ताओं ने बताया कि उनके क्षेत्रों में एक भी जगह स्मार्ट मीटर गलत नहीं पाया गया. अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि स्मार्ट मीटर लगातार चेक किए जाएं.

अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 1912 टोल फ्री नम्बर पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण की क्वालिटी जांच में पाया गया है कि अनेक स्थानों पर बिना समस्या हल कराए शिकायतें क्लोज की गई हैं, जिन्होंने ऐसा किया है, उन पर एक्शन होना चाहिए. उपभोक्ता की संतुष्टि तक शिकायतों का निस्तारण करके ही कार्रवाई बन्द करें.

उन्होंने कहा कि अनुरक्षण कार्य सुरक्षा उपकरण पहने बगैर न कराए जाएं. अगर कहीं दुर्घटना हुई और यह पाया गया कि सुरक्षा उपकरण नहीं पहना गया था तो अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और अधिशाषी अभियन्ता को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई होगी. ढांचे को मजबूत करने सम्बन्धी कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि बिजनेस प्लान 2023-24 के कार्यों के भुगतान सितम्बर तक सुनिश्चित करें. इसमें विलम्ब पर जिम्मेदारी तय की जाएगी.

