लखनऊ: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अपने कर्मचारियों के लिये और बेहतर ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रहा है. पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि किसी भी संस्थान की बेहतरी के लिये यह जरूरी है कि उसके कर्मचारी लगातार समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करते रहें.

उन्होंने कहा कि इसके लिये आवश्यक व्यवस्थायें और योजनायें बनाई जाएं. ट्रेनिंग की व्यवस्था में सभी संवर्ग को शामिल किया जाए. ऊर्जा एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता सेवा का कार्य है, इसलिए इस विभाग के कार्मिकों की लगातार ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए. कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करने के दौरान चेयरमैन ने कहा कि संविदा कर्मियों सहित सभी कार्मिकों की बायोमैट्रिक उपस्थिति के माध्यम से ही मॉनीटरिंग की जाये और वेतन भी उसी अधार पर बने.

अध्यक्ष ने कहा कि संविदा कर्मियों का वेतन समय से मिले यह सुनिश्चित किया जाए. सुरक्षा उपकरण सभी मेंटेनेंस कार्मियों को मिल जाएं, यह तय किया जाये. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुये अध्यक्ष ने कहा कि कार्मिकों के बेहतर भविष्य के लिये उनकी प्रोन्नति के लिए क्षमता और कुशलता के अनुरूप उन्हें तृतीय श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति देने के लिए विचार किया जाए.

इसके लिये आवश्यक प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित कर ली जाये. वार्षिक गोपनीय आख्यायें हर स्तर पर समय से पूरी की जायें. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. अनुशासनात्मक कार्रवाईयों पर समय से निर्णय लेकर मामले खत्म करें, जिससे कार्मिकों की प्रोन्नति में देरी न हो. समीक्षा बैठक में पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार और निदेशक कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे.



