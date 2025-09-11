ETV Bharat / state

'यूपी में पुराने-खराब मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाने पर पैसा नहीं लेना है'

लखनऊ: विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ आशीष कुमार गोयल ने प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों के पेंच कसे. उन्होंने स्पष्ट कहा कि लापरवाही पर बड़े एक्शन के लिए तैयार रहिए. इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुराने और खराब मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाने पर किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेना है.

नीचे तक एक्शन लें: सभी अधिकारी अपने क्षेत्रों में विद्युत चोरी रोकने, विद्युत बिल वसूलने, बिल वितरण, विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटरिंग और स्थानीय बिजली की अव्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखे. प्रबंध निदेशक और मुख्य अभियंताओं को निर्देशित किया कि आपको लीडरशिप देकर नीचे तक व्यवस्था सुधारनी है. जो लोग अच्छा परिणाम दे रहे हैं उनको प्रोत्साहित करिये साथ ही जो बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लें. नीचे तक कार्रवाई होनी चाहिए.





बड़े एक्शन के लिए तैयार रहेंः पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि जब मेंटेनेंस के लिए सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध रहें, इसके लिए धनराशि दी जा रही है तो भी ट्रांसफार्मर लगातार खराब होते ही क्यों जा रहे हैं. इस पर ध्यान दें नहीं तो तगड़े एक्शन झेलने के लिए तैयार रहें. उन्होंने कहा कि प्रत्येक डिवीजन में एक बड़े कस्बे या गांव का चयन करके उसमें पूरी तरह सुधार करिये.



बड़े कनेक्शनों में मीटर रीडिंग गलत भरने वालों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए. प्रत्येक क्षेत्र में व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत बाधा से सम्बन्धित सूचनाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के कार्य पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की. जिन स्मार्ट मीटर में पैसा बकाया दिखा रहा है उन उपभोक्ता को फोन करके पैसा जमा करवाइये. जिससे कनेक्शन काटने की नौबत न आये. जिस फीडर पर 30 प्रतिशत से ज्यादा वितरण हानियां हैं वहां सख्त कार्रवाई करें.



चेतावनी भी जारी कीः पूर्वांचल के निदेशक वाणिज्य की तरफ से प्रजेन्टेशन में संतोषजनक जानकारी न दे पाने के कारण चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए. इसी तरह केस्को के निदेशक कॉमर्शियल को भी भी चेतावनी जारी करने का निर्णय लिया गया. केस्को में बिजली बिल वसूली सहित विभिन्न मानदण्डों की प्रगति को लेकर संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने कहा कि आगामी छह माह में कड़ी मेहनत कर अब दुरुस्त करिए.





मीटर लगाने में उपभोक्ता से नहीं होगी वसूलीः अध्यक्ष ने कहा कि जहां भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं वहां तीन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना है. पहला, जहां उपभोक्ताओं के पुराने मीटर को बदलकर नया स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वहां उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर के लिए धनराशि नहीं ली जानी है. दूसरा, जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब है उन मीटरों को भी स्मार्ट मीटर से बदलने में स्मार्ट मीटर के लिए धनराशि नहीं ली जानी है. तीसरा, नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए विद्युत नियामक आयोग की तरफ से अनुमोदित कास्ट डाटा बुक के अनुसार ही स्मार्ट मीटर की धनराशि ली जाएगी.

