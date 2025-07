ETV Bharat / state

UPPCL चेयरमैन का तगड़ा एक्शन ; बनारस के मुख्य अभियंता सस्पेंड, बदलापुर के अधीक्षण-अधिशाषी अभियंता को चार्जशीट - UPPCL ENGINEER SUSPENDED

वाराणसी के मुख्य अभिंयता निलंबित. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 9, 2025 at 7:46 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 8:08 AM IST 3 Min Read

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेश प्रबंधन ने वितरण क्षेत्रों की वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की. इस दौरान कर्तव्यों और दायित्वों का सही से निर्वहन न करने के कारण बनारस के मुख्य अभियंता (द्वितीय क्षेत्र) को निलंबित कर दिया गया. समीक्षा बैठक में बदलापुर की विद्युत व्यवस्था सही न होने पर मुख्य अभियंता (द्वितीय क्षेत्र) वाराणसी वर्ष 2024 के बिजनेस प्लान और E.R.P चलाने को लेकर संतोषजनक उत्तर नहीं दिए. इस पर उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया. साथ ही यहां के अधीक्षण अभियंता और अधिशाषी अभियंता को भी चार्जशीट देने का निर्णय लिया गया.







उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने कहा है कि भीषण गर्मी को देखते हुए विद्युत आपूर्ति पर विशेष ध्यान दें. जहां भी स्थानीय फाल्ट हो उन्हें कम से कम समय में ठीक किया जाए. अधिकारी सजगता बरतें, बिजली बाधित होने पर विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ताओं को पूरी सूचना दें जिससे कोई समस्या न पैदा हो. प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली चोरी रोकने और बिल वसूलने के लिए भी लगातार प्रयास तेज किए जाएं. इसके लिए उपभोक्ताओं को समय से सही बिजली बिल उपलब्ध कराया जाए. गलत बिल की शिकायत पर तत्काल समस्या हल करें. यूपीपीसीएल चेयरमैन के निर्देश. (Photo Credit : ETV Bharat)

