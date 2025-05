ETV Bharat / state

यूपी पुलिस: 228 हेड कांस्टेबल बने दारोगा, विभाग ने जारी की प्रमोशन की लिस्ट - HEAD CONSTABLES BECAME SI IN UP

228 हेड कांस्टेबल्स को पदोन्नति ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 31, 2025 at 7:29 PM IST 2 Min Read

लखनऊः उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिलों में तैनात 228 हेड कांस्टेबल्स को पदोन्नति कर दारोगा बना दिया है. इस संबंध में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 के अनुसार पाई गई योग्यता के अनुसार सभी हेड कांस्टेबल को उनकी सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिया गया है. हेड कांस्टेबल्स का प्रमोशन की लिस्ट (Photo Credit- ETV Bharat) प्रमोशन पाने वाले सभी हेड कांस्टेबल की वर्तमान नियुक्ति के स्थान पर ही उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया गया है. जारी आदेश में कहा गया है कि प्रमोशन पर सभी कार्मिक अपने नियुक्ति स्थान जनपद इकाई व शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे. उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक वहां रहेंगे.

इसमें सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा प्रमोशन पर कार्मिक के वेतनमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानांतरित होने के कारण बदल गया है, तो वह ऐसे कार्मिक ने नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे. इसके अलावा सभी कार्मिक को यह भी आदेशित किया गया है कि वह उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियम वाली 2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद पर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा. प्रमोशन पा चुके कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने से पहले मुख आरक्षित नागरिक पुलिस में स्वास्थ्य क्षेत्र घोषणा पत्र देना होगा. इसमें उनको यह बताना होगा कि वह निलंबित तो नहीं चल रहे हैं. यदि कार्मिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई लंबित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है. यदि कार्मिक पर कोई आपराधिक आरोप के आधार पर अभियोजन की कार्रवाई लंबित है या न्यायालय से अभियोजन के लिए आप पद प्रस्तुत किया जा चुका है, तो इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी.