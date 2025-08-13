ETV Bharat / state

कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल में उपनल कर्मचारियों की हड़ताल, पांच महीने से नहीं मिला वेतन - STRIKE IN SUSHILA TIWARI HOSPITAL

20 अगस्त तक अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

STRIKE IN SUSHILA TIWARI HOSPITAL
उपनल कर्मचारियों की हड़ताल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2025 at 3:51 PM IST

3 Min Read

हल्द्वानी: कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में उपनल कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में रोजाना तीन घंटे की कार्य बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी है. हड़ताल के चलते अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. करीब 659 उपनल कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले पांच महीने से वेतन नहीं मिला है.

कर्मचारियों का कहना है कि वे कई बार अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार तक अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 20 अगस्त तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार छठें दिन भी जारी रहा. उपनल कर्मचारी का कहना है कि पिछले 20 से 25 साल से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में उपनल के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यही नहीं कोविड काल के दौरान उपनल कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन-रात मरीजों की सेवा की. सरकार उनका पद सृजित नहीं होने का हवाला देखकर वेतन नहीं दे रही है. जिसके चलते घर चलना मुश्किल हो गया है. यहां तक की दुकानदार अब उनको उधार में राशन भी नहीं दे रहे हैं. बच्चों के स्कूलों की कई महीनों की फीस नहीं गई हुई है. जिसके चलते स्कूल प्रशासन बच्चों का भी उत्पीड़न कर रहा है.

अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन, उनकी सुनाई नहीं हो रही है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे. वहींं, कर्मचारियों ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के कार्यालय भी पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. जिसके बाद कर्मचारी दर्जा राज्यमंत्री शंकर कोरंगा से भी मिलने पहुंचे. जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. धरना प्रदर्शन में सबसे अधिक महिला कर्मचारी आक्रोशित दिख रही हैं. महिला कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है.

वहीं, मामले में सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य डॉ अरुण जोशी का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर शासन स्तर पर वार्ता चल रही है. जल्द समाधान निकालने की उम्मीद जताई जा रही है.

हल्द्वानी: कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में उपनल कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में रोजाना तीन घंटे की कार्य बहिष्कार कर हड़ताल शुरू कर दी है. हड़ताल के चलते अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. करीब 659 उपनल कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले पांच महीने से वेतन नहीं मिला है.

कर्मचारियों का कहना है कि वे कई बार अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार तक अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि 20 अगस्त तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार छठें दिन भी जारी रहा. उपनल कर्मचारी का कहना है कि पिछले 20 से 25 साल से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में उपनल के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यही नहीं कोविड काल के दौरान उपनल कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन-रात मरीजों की सेवा की. सरकार उनका पद सृजित नहीं होने का हवाला देखकर वेतन नहीं दे रही है. जिसके चलते घर चलना मुश्किल हो गया है. यहां तक की दुकानदार अब उनको उधार में राशन भी नहीं दे रहे हैं. बच्चों के स्कूलों की कई महीनों की फीस नहीं गई हुई है. जिसके चलते स्कूल प्रशासन बच्चों का भी उत्पीड़न कर रहा है.

अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन, उनकी सुनाई नहीं हो रही है. कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे. वहींं, कर्मचारियों ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के कार्यालय भी पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. जिसके बाद कर्मचारी दर्जा राज्यमंत्री शंकर कोरंगा से भी मिलने पहुंचे. जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. धरना प्रदर्शन में सबसे अधिक महिला कर्मचारी आक्रोशित दिख रही हैं. महिला कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है.

वहीं, मामले में सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य डॉ अरुण जोशी का कहना है कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर शासन स्तर पर वार्ता चल रही है. जल्द समाधान निकालने की उम्मीद जताई जा रही है.

पढ़ें- सुशीला तिवारी अस्पताल के 700 उपनल कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

पढ़ें- रुद्रपुर में ढूंढ रहे थे परिजन, हल्द्वानी में अस्पताल के मोर्चरी में मिली लाश, सड़क हादसे में गई जान

पढ़ें- हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास, पॉक्सो में मामला दर्ज - Rape attempt in STH

For All Latest Updates

TAGGED:

सुशीला तिवारी अस्पताल हड़तालसुशीला तिवारी अस्पतालउपनल कर्मचारियों की हड़तालSUSHILA TIWARI HOSPITAL NEWSSTRIKE IN SUSHILA TIWARI HOSPITAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.