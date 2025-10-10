ETV Bharat / state

वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में शुरू होगी एडवांस डेंटल केयर यूनिट; मरीजों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं

वाराणसी: कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में दांतों को लेकर के अत्याधुनिक मशीनों के साथ स्पेशल ब्लॉक तैयार किया जा रहा है. यहां मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा. इस ब्लॉक में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एडवांस डेंटल केयर यूनिट शुरू की जाएगी. यह यूनिट सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के तर्ज पर तैयार की जा रही है. यहां पर डिजिटल एक्स-रे ऑर्थोपेंटोग्राम जैसी आधुनिक मशीन भी मंगाई जा चुकी हैं, जिनसे दातों और जबड़े की हाई रेजोल्यूशन इमेज एक साथ ली जा सकेगी और डॉक्टर सटीक इलाज कर पाएंगे.

अस्पताल के एसआईसी डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि यह यूनिट मरीजों को बड़ी राहत देगी. अब तक दांतों की अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए उन्हें BHU जाना पड़ता था, जिससे बीएचयू में मरीजों का दबाव भी बढ़ता था. अब स्थानीय स्तर पर यह नई यूनिट शुरू हो जाएगी. इससे यहां के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और उन्हें BHU या फिर निजी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा.

डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि यहां पर कंपोजिट फीलिंग, रूट कैनाल, इंप्लांट कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट जैसे सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध हो जाएंगी. डेंटल यूनिट को बेहतर करने के लिए यहां पर स्टाफ को आधुनिक उपकरणों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. इसके साथ ही वेंटिलेशन, स्टारलाइजेशन, संक्रमण नियंत्रण के लिए भी स्पेशल इंतजाम किए जा रहे हैं. एक-दो महीने में यह यूनिट औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी.