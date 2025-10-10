ETV Bharat / state

वाराणसी के मंडलीय अस्पताल में शुरू होगी एडवांस डेंटल केयर यूनिट; मरीजों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं

डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि यहां पर कंपोजिट फीलिंग, रूट कैनाल, इंप्लांट कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट जैसे सुविधाएं मिलेंगी.

वाराणसी मंडलीय अस्पताल.
वाराणसी मंडलीय अस्पताल. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में दांतों को लेकर के अत्याधुनिक मशीनों के साथ स्पेशल ब्लॉक तैयार किया जा रहा है. यहां मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा. इस ब्लॉक में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एडवांस डेंटल केयर यूनिट शुरू की जाएगी. यह यूनिट सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के तर्ज पर तैयार की जा रही है. यहां पर डिजिटल एक्स-रे ऑर्थोपेंटोग्राम जैसी आधुनिक मशीन भी मंगाई जा चुकी हैं, जिनसे दातों और जबड़े की हाई रेजोल्यूशन इमेज एक साथ ली जा सकेगी और डॉक्टर सटीक इलाज कर पाएंगे.

अस्पताल के एसआईसी डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि यह यूनिट मरीजों को बड़ी राहत देगी. अब तक दांतों की अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए उन्हें BHU जाना पड़ता था, जिससे बीएचयू में मरीजों का दबाव भी बढ़ता था. अब स्थानीय स्तर पर यह नई यूनिट शुरू हो जाएगी. इससे यहां के मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा और उन्हें BHU या फिर निजी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा.

डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि यहां पर कंपोजिट फीलिंग, रूट कैनाल, इंप्लांट कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट जैसे सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध हो जाएंगी. डेंटल यूनिट को बेहतर करने के लिए यहां पर स्टाफ को आधुनिक उपकरणों की ट्रेनिंग भी दी जा रही है. इसके साथ ही वेंटिलेशन, स्टारलाइजेशन, संक्रमण नियंत्रण के लिए भी स्पेशल इंतजाम किए जा रहे हैं. एक-दो महीने में यह यूनिट औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी.

डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि इस एडवांस्ड डेंटल केयर यूनिट में तीन फैसिलिटी होगी. इसमें रेडियो वीडियोग्राफी ऑर्थोपेटोग्राम, डेंटल कंपोजिट फीलिंग करने की सुविधा होगी. इन मशीनों से दांतों के इलाज में बड़ा खर्च भी होता है. सिर्फ कंपोजिट फीलिंग में ही 5 से 10000 रुपए का खर्च आता है. अब यह सुविधा वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय में कम कीमत में उपलब्ध होगी.

यह भी पढ़ें: प्रधानमंत्री आवास योजना; लाभार्थियों को 13 अक्टूबर से मिलेगा आवंटन पत्र, जानिए किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI DIVISIONAL HOSPITAL NEWSUPGRADATION DENTAL UNIT AT VARANASIवाराणसी मंडलीय अस्पताल डेंटल यूनिटVARANASI DENTAL UNIT UPGRADED NEWSVARANASI LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.