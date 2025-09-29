सम कैंप एंड रिजॉर्ट वेलफेयर सोसायटी को मिला नया नेतृत्व, राठौड़ निर्विरोध अध्यक्ष बने
सैम कैंप एंड रिसॉर्ट वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष पद पर उपेन्द्र सिंह राठौड़ को निर्विरोध चुना गया.
September 29, 2025
जैसलमेर: रेगिस्तान के पर्यटन कारोबार से जुड़ी सम कैंप एंड रिजॉर्ट वेलफेयर सोसायटी को नया नेतृत्व मिल गया है. उपेंद्र सिंह राठौड़ को संगठन का नया अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया. राठौड़ के चयन से सोसायटी में उत्साह का माहौल है और सदस्य गणों ने उनके नेतृत्व में उद्योग को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई है. पूर्व अध्यक्ष कैलाश व्यास ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. व्यास के इस्तीफे के बाद सोसायटी के भीतर नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू हुई. चर्चा और विचार-विमर्श के बाद सभी सदस्यों ने एकमत होकर उपेंद्र सिंह राठौड़ के नाम पर सहमति व्यक्त की. परिणामस्वरूप राठौड़ निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए.
नवनिर्वाचित अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कैंप एवं रिजॉर्ट उद्योग न केवल स्थानीय रोजगार का बड़ा माध्यम है बल्कि यह जैसलमेर की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर को भी आगे बढ़ाता है. उन्होंने आश्वासन दिया कि सोसायटी पर्यटन को और सशक्त बनाने, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने और व्यवसायियों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी.
उन्होंने पूर्व अध्यक्ष कैलाश व्यास का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि व्यास ने जिस मेहनत और दूरदर्शिता के साथ संगठन को मजबूती दी, वह हमेशा प्रेरणा देती रहेगी. राठौड़ ने भरोसा जताया कि सभी सदस्यगण के सहयोग से सोसायटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा.
राठौड़ इससे पहले सोसायटी के संरक्षक पद पर कार्यरत रहे हैं. उद्योग जगत में उनका लंबा अनुभव और संगठनात्मक क्षमता उन्हें इस जिम्मेदारी तक लेकर आई है. सदस्यों का कहना है कि राठौड़ का मिलनसार स्वभाव, सभी को साथ लेकर चलने की कार्यशैली और पर्यटन क्षेत्र की गहरी समझ सोसायटी के लिए लाभकारी साबित होगी. चयन प्रक्रिया पूरी तरह सौहार्दपूर्ण और विश्वास से भरी रही. किसी भी प्रकार का मतभेद सामने नहीं आया और सभी सदस्यगण ने एकजुटता का परिचय देते हुए राठौड़ के नाम पर सहमति जताई.
राठौड़ के निर्विरोध चुने जाने पर सोसायटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उनका स्वागत किया और माला पहनाकर शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर कैंप संचालक, होटल व्यवसायी और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिनिधि मौजूद रहे.