'NDA की जीत को अब कोई रोक नहीं पाएगा', पवन सिंह की घर वापसी से उपेंद्र कुशवाहा गदगद
उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि पवन सिंह की वापसी से शाहाबाद-मगध क्षेत्र में वोटों का विभाजन रुकेगा. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 1, 2025 at 6:20 PM IST
सासाराम: लोकसभा चुनाव 2024 में जिस पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा था, उन्होंने उनकी घर वापसी का दिल खोलकर स्वागत किया है. आरएलएम चीफ ने कहा कि भोजपुरी स्टार के वापस आने से न केवल एनडीए को मजबूती मिलेगी, बल्कि शाहाबाद-मगध क्षेत्र में वोटों का विभाजन रुकेगा. इससे 2025 की लड़ाई भी आसान हो जाएगी.
'एनडीए में वोटों का बिखराव रुकेगा': रोहतास में मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा हो गया था, जिस वजह से विपरीत परिणाम सामने आए थे लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट का विभाजन रोक देंगे. उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन एकजुट है, जिसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा.
पवन सिंह पर क्या बोले?: पवन सिंह की वापसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि उनके एनडीए में पुनः वापसी पर निश्चित रूप से एनडीए मजबूत होगा. उन्होंने कहा कि वह तो हमेशा एनडीए की हक की बात करते है. एनडीए को मजबूत करने के पक्ष में काम करते हैं. ऐसे में शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में एनडीए एक बार फिर से अपनी पकड़ को मजबूत करने जा रहा है.
"पवन सिंह के आने से निश्चित रूप से एनडीए को लाभ मिलेगा. मैं तो व्यक्तिगत रूप से एनडीए की मजबूती की बात करता हूं. इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए के वोटों का बिखराव रुकेगा और एनडीए की जीत होगी."- उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा
कुशवाहा से भी मिले थे पवन सिंह: मंगलवार को बीजेपी में वापसी से पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की थी. बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई. उसके बाद वह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले.
आज मेरे दिल्ली आवास पर भाजपा नेता श्री विनोद तावड़े जी और ऋतुराज सिन्हा की उपस्थिति में भोजपुरी स्टार श्री पवन सिंह जी से शिष्टाचार मुलाकात। pic.twitter.com/QolvUDQ5Us— Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLM) September 30, 2025
पवन सिंह के कारण हारे थे कुशवाहा: लोकसभा चुनाव 2024 में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काराकाट सीट से ताल ठोंक दिया था. हालांकि दोनों को हार का सामना करना पड़ा. सीपीआई माले के राजाराम सिंह कुशवाहा को जीत मिली थी. कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए थे.
