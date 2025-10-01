ETV Bharat / state

'NDA की जीत को अब कोई रोक नहीं पाएगा', पवन सिंह की घर वापसी से उपेंद्र कुशवाहा गदगद

पवन सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 1, 2025 at 6:20 PM IST 2 Min Read