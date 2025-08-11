जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने साइबर ठगी से जुड़ी धनराशि बैंक खाते में जमा होने पर संबंधित राशि के बजाय पूरा बैंक खाता फ्रीज करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने इनसे पूछा है कि क्या जांच एजेंसी के पत्र के आधार पर सीआरपीसी की धारा 102 के प्रावधानों की पालना किए बिना बैंक खाता फ्रीज किया जा सकता है. वहीं, अदालत ने मामले में इच्छुक अधिवक्ताओं को भी अपना पक्ष रखने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश पदम कुमार जैन की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता अक्षत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता गोपालपुरा बाईपास पर कचौरी की दुकान संचालित करता है. उसका बचत खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है. गत जुलाई माह में बैंक ने उसे बिना कोई सूचना और नोटिस दिए उसका बचत खाता फ्रीज कर दिया, जब याचिकाकर्ता बैंक पहुंचा तो उसे जानकारी दी गई कि तेलंगाना साइबर क्राइम से बैंक को सूचना मिली है कि साइबर ठगी से जुड़ी करीब 4.5 हजार रुपए की राशि उसके खाते में ट्रांसफर की गई है.

इसे भी पढ़ें- नाबालिगों की बरामदगी में फेल पुलिस पर हाईकोर्ट सख्त, डीसीपी-एसपी को रोजाना निगरानी का आदेश

याचिका में कहा गया कि नियमानुसार यदि बैंक खाते में कोई विवादित राशि आती है तो पूरा बैंक खाता फ्रीज करने के बजाय विवादित राशि को ही फ्रीज किया जाना चाहिए. वर्तमान में ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, जब बैंक सिर्फ जांच एजेंसी के पत्र के आधार पर पूरे बैंक खाते को ही फ्रीज कर देता है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि चेन्नई पुलिस कमिश्नर ने ऐसे मामलों के लिए मशीनरी विकसित की है, लेकिन प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. इसके चलते उपभोक्ता को परेशानी होती है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार और संबंधित बैंक को नोटिस जारी करते हुए इच्छुक वकीलों को पक्ष रखने को कहा है.

वहीं, दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने जौहरी बाजार के पास स्थित संजय बाजार में अतिक्रमण से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता से बाजार को विकसित करने के लिए बनाए गए डक्टिंग पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए आदेश की कॉपी भी 10 सितंबर तक पेश करने को कहा है. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश संजय बाजार व्यापार मंडल समिति की जनहित याचिका पर दिए.

इसे भी पढ़ें- 1992 अजमेर ब्लैकमेल कांड : 4 आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा स्थगित

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने खंडपीठ को बताया कि संजय बाजार में अवैध हटवाड़ा लगाया जा रहा है. इसके कारण स्थानीय व्यापारियों को परेशानी हो रही है. वहीं बाजार में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के कारण शहर में होते हुए भी संजय बाजार शहर के दूसरे बाजारों से पिछड़ा हुआ है.

हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस वीएस दवे और इंद्रसेन इसरानी ने बाजार के विकास के लिए डक्टिंग प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन कई सालों बाद भी इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया है. व्यापारियों ने बाजार में 75 लाख रुपए से ज्यादा कीमत देकर दुकान खरीदी थी, लेकिन बाजार नहीं चलने के कारण उनकी स्थिति खराब हो गई है, इसलिए संजय बाजार से अतिक्रमणों को हटवाया जाए. इस पर खंडपीठ ने उन्हें कहा कि वे पूर्व जस्टिस दवे व जस्टिस इसरानी की ओर से बनाए गए डक्टिंग पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट और मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को पेश करें.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट के दो फैसले: महेश जोशी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, गोगामेड़ी हत्याकांड में महिला को जमानत से इनकार