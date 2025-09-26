ETV Bharat / state

आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की पहली बच्ची करेगी स्नातक, आगे की पढ़ाई पूरी कर बनना चाहती है आईएएस

गिरिडीह: जिला के बगोदर प्रखंड अंतर्गत अटका पूर्वी पंचायत के बुढ़ाचांच निवासी आदिम जनजाति समुदाय की उपासी कुमारी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने समुदाय में परचम लहराने का काम किया है. इंटर की पढ़ाई पूरी कर स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घाघरा साइंस कॉलेज में एडमिशन फॉर्म भरा है. वह हिन्दी ऑनर्स की पढ़ाई करेगी. कॉलेज के प्राचार्य ने उपासी कुमारी का नामांकन निशुल्क और फ्री बस सेवा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है.

हिन्दी ऑनर्स की पढ़ाई करेगी उपासी कुमारी

स्वयंसेवी संस्था बनवासी विकास आश्रम के द्वारा इसके लिए उसे प्रेरित और सहयोग किया गया है. उपासी के इस सपने को उड़ान देने के लिए कॉलेज परिवार ने भी उसे हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है. कॉलेज के प्राचार्य सुबीर कुमार खवास ने बताया कि उपासी का एडमिशन प्रक्रिया जारी है. कॉलेज के द्वारा उसे निशुल्क में शिक्षा दिया जाएगा. साथ ही आवागमन के लिए कॉलेज के द्वारा संचालित बस किराया भी उससे नहीं लिया जाएगा.

जानकारी देती उपासी, परिजन और पंचायत समिति सदस्य (Etv Bharat)

मैट्रिक और इंटर में उपासी कुमारी ने फर्स्ट डिविजन से पास की

उपासी कुमारी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में अपने सपने को साझा किया है. उसने बताया कि वह आगे की पढ़ाई कर आईएएस बनना चाहती हैं. उसने बताया कि बिष्णुगढ़ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से उसने मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई की है. दोनों परीक्षाओं में उसने फर्स्ट डिविजन से पास की है. मैट्रिक में 396 जबकि इंटर में 328 अंक मिले थे.

उपासी कुमारी शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में तेज रही हैः प्रधान शिक्षक सरयू प्रसाद