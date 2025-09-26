ETV Bharat / state

आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की पहली बच्ची करेगी स्नातक, आगे की पढ़ाई पूरी कर बनना चाहती है आईएएस

बगोदर के बिरहोर आदिवासी समुदाय की पहली लड़की 'उपासी' स्नातक की पढ़ाई करेगी. उसका सपना है कि शिक्षा पूरी करके आईएएस अधिकारी बने.

उपासी कुमारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 9:15 AM IST

3 Min Read
गिरिडीह: जिला के बगोदर प्रखंड अंतर्गत अटका पूर्वी पंचायत के बुढ़ाचांच निवासी आदिम जनजाति समुदाय की उपासी कुमारी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपने समुदाय में परचम लहराने का काम किया है. इंटर की पढ़ाई पूरी कर स्नातक की पढ़ाई करने के लिए घाघरा साइंस कॉलेज में एडमिशन फॉर्म भरा है. वह हिन्दी ऑनर्स की पढ़ाई करेगी. कॉलेज के प्राचार्य ने उपासी कुमारी का नामांकन निशुल्क और फ्री बस सेवा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है.

हिन्दी ऑनर्स की पढ़ाई करेगी उपासी कुमारी

स्वयंसेवी संस्था बनवासी विकास आश्रम के द्वारा इसके लिए उसे प्रेरित और सहयोग किया गया है. उपासी के इस सपने को उड़ान देने के लिए कॉलेज परिवार ने भी उसे हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है. कॉलेज के प्राचार्य सुबीर कुमार खवास ने बताया कि उपासी का एडमिशन प्रक्रिया जारी है. कॉलेज के द्वारा उसे निशुल्क में शिक्षा दिया जाएगा. साथ ही आवागमन के लिए कॉलेज के द्वारा संचालित बस किराया भी उससे नहीं लिया जाएगा.

जानकारी देती उपासी, परिजन और पंचायत समिति सदस्य (Etv Bharat)

मैट्रिक और इंटर में उपासी कुमारी ने फर्स्ट डिविजन से पास की

उपासी कुमारी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में अपने सपने को साझा किया है. उसने बताया कि वह आगे की पढ़ाई कर आईएएस बनना चाहती हैं. उसने बताया कि बिष्णुगढ़ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से उसने मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई की है. दोनों परीक्षाओं में उसने फर्स्ट डिविजन से पास की है. मैट्रिक में 396 जबकि इंटर में 328 अंक मिले थे.

उपासी कुमारी शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में तेज रही हैः प्रधान शिक्षक सरयू प्रसाद

इधर उपासी के पिता अंबालाल बिरहोर एवं मां संजना देवी बताते हैं कि मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वे हर समय तैयार रहे. जिसका परिणाम है कि बेटी बीए की पढ़ाई करने जा रही है. उपासी को प्राथमिक शिक्षा देने वाले प्राथमिक विद्यालय बिरहोर टंडा के सहायक अध्यापक सह प्रधान शिक्षक सरयू प्रसाद ने बताया कि उपासी कुमारी शुरू से ही पढ़ाई लिखाई मन लगाकर करती थी.

उपासी के फैसले ने इलाके का नाम रोशन कियाः टेकनारायण साव, पंचायत समिति सदस्य

इधर अटका पूर्वी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य टेकनारायण साव ने उपासी कुमारी के द्वारा स्नातक की पढ़ाई के लिए जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है. उसके इस फैसले ने इलाके का नाम रोशन किया है.

TAGGED:

IAS OFFICERउपासी कुमारीBIRHOR TRIBAL COMMUNITYUPASI OF GIRIDIHBIRHOR TRIBAL GIRL UPASI

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

