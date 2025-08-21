बाराबंकी/महाराजगंज/मिर्जापुरः यूपी में खाद की किल्लत के मास्टरमाइंड अब योगी सरकार के सामने आ रहे हैं. इनका खेल वाकई चौंकाने वाला है. ये चेहरे ऐसे लोगों के हैं जिन पर किसी को शक भी नहीं हो सकता है. बीते दिनों कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कई जिलों का निरीक्षण कर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिए हैं. चलिए जानते हैं यूपी के खाद के नटवर लाल के बारे में.





क्यों एक्शन में आई योगी सरकारः यूपी में खाद की किल्लत हर साल तेजी से बढ़ती ही जा रही है. सरकार की ओर से जहां एक ओर खाद की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है तो वहीं किल्लत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. महाराजगंज, झांसी, बलरामपुर, बाराबंकी, मिर्जापुर समेत कई जिलों के खाद आपूर्ति केंद्रों के बाहर किसानों की रात से लंबी लाइनें और मारपीट और हंगामे की खबरें हर साल बढ़ती ही जा रही है. खाद की किल्लत को लेकर योगी सरकार ने जब गुपचुप जांच कराई तो कई ऐसे चौंकाने वाले मामले सामने आए जिसने सरकार को अलर्ट मोड पर ला दिया.





अब तक कितनी खाद सरकार उपलब्ध करा चुकीः प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की मानें तो प्रदेश में अब तक 30.68 लाख मीट्रिक टन यूरिया किसानों को दे दी गई है. यह पिछले वर्ष की तुलना में 4.37 लाख मीट्रिक टन अधिक है. सहकारी समितियों को अतिरिक्त आवंटन दिया गया है ताकि किसानों को कतई परेशानी न हो.

बाराबंकी में खाद दुकानदार से पूछताछ करते अफसर. (Etv Bharat)

बाराबंकी में खाद बिक्री केंद्र की जांच करते अधिकारी. (Etv Bharat)

खाद की कालाबाजारी में कौन चेहरे सामने आ रहेः अभी तक खाद की कालाबाजारी के मामले सहकारी समितियों और दुकानदारों के जरिए ही सामने आ रहे थे. सरकार की जांच में कुछ ऐसी बातें सामने आई जो वाकई चौंकाने वाली रही. खाद की कालाबाजारी में कुछ चेहरे ऐसे भी सामने आए जिनके बारे में जानकर सरकार भी चौंकन्ना हो गई है.





कौन कर रहा खेल?: सरकार की जांच में सामने आया है कि यूपी के कई बड़े किसान खाद भारी मात्रा में खरीद कर स्टोर कर ले रहे हैं जिनकी वजह से छोटे किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है. सरकार जांच कर रही है कि इन किसानों में कई किसान खाद की कालाबाजारी में भी लिप्त हो सकते हैं. बीते दिनों महाराजगंज के दौरे के दौरान कृषि मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बार-बार और 1.5 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे सभी किसानों की जांच की जाएगी.

बाराबंकी में खाद की जांच करते अधिकारी. (Etv Bharat)

बाराबंकी में 21 किसानों ने 40 बोरी से अधिक खरीद डाली: सरकार की जांच में पता चला कि बाराबंकी में 21 किसान ऐसे हैं जो 40 बोरी से अधिक यूरिया खरीद चुके हैं. वहीं, 97 किसान ऐसे हैं जो बार-बार यूरिया खरीद रहे हैं. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने इन किसानों की जांच के लिए विकास खण्डवार सम्बंधित नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में 03 सदस्यीय कमेटी गठित की है. जांच में अगर जमाखोरी पाई कई तो ऐसे किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.



कृषि मंत्री भी कर चुके हैं खुलासाः बुधवार को लखनऊ में कृषि मंत्री ने बड़ा खुलासा किया था कि महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में कई लोग जमाखोरी करते मिले हैं. उन्होंने बताया कि इसी तरह कुशीनगर और देवरिया में जांच की गई तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40 या 50 बोरी खाद ले रहे हैं जबकि उनके पास कोई जोत है ही नही. इस खुलासे के बाद यूपी के कई जिलों में जांच शुरू हो चुकी है.

मिर्जापुर में खाद भंडारण की हो रही जांच. (Etv Bharat)

मिर्जापुर में खाद भंडारण की हो रही जांच. (Etv Bharat)

मिर्जापुर में ताबड़तोड़ छापेः जनपद में खाद की ओवररेटिंग की शिकायत को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर उर्वरक विक्रेता दुकानों पर बुधवार को छापेमारी की गई. इस दौरान दोषी पाए जाने पर दो दुकानों को सील करते हुए दो प्रतिष्ठानो को निलम्बित कर दिया गया है. यही नही जिलाधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है. जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने टीम बनाकर जिले की दुकानों की जांच के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जिन दुकानों पर खाद की ओवर रेटिंग का मामला सामने आया है उनके लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए जा रहे हैं. विकास भवन पथरहिया स्थित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है. यहां के मोबाइल नम्बर-9305731257 व 9125607088 पर शिकायत की जा सकती है.

यूपी के खाद केंद्रों से भारी मात्रा में खाद खरीदने वाले किसानों की जांच शुरू. (Etv Bharat)

सरकार किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है. बार-बार और 1.5 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, उर्वरक वितरण में किसी भी तरह की गड़बड़ी या ओवररेटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी-सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री





