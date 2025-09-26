ETV Bharat / state

जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूपी का दबदबा, जीते 68 पदक, पंजाब दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर

तीसरे दिन यूपी ने 19 पदक किए अपने नाम, कई प्रतिस्पर्धाओं में दिखाया दम.

नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप
नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप (North Zone Junior Athletics Championships Media Cell.)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 1:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: प्रयागराज में 36वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के तीसरे और अंतिम दिन मैदान और ट्रैक पर रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. अलग-अलग राज्यों के जूनियर एथलीट्स ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा. उत्तर प्रदेश ने 32 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य सहित कुल 68 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया. पंजाब 12 स्वर्ण के साथ दूसरे और दिल्ली 10 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. तीन दिवसीय इस चैंपियनशिप में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ी हिस्सा लिए.

गुरुवार को यूपी ने 19 पदक (10 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य) अपने नाम किए. पुरुष अंडर-20 वर्ग 5000 मीटर रेस वॉक में पंजाब के राबिन सिंह चहल पहले, हरियाणा के ध्रुव दूसरे और यूपी के शनि कुमार तीसरे स्थान पर रहे. महिला अंडर-20 की 3000 मीटर दौड़ में पंजाब की मधु पंवार ने स्वर्ण, उत्तराखंड की ध्रुव ने रजत और यूपी की श्रद्धा पटेल ने कांस्य जीता.


पुरुष अंडर-20 की 3000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड के सौरभ रावत पहले, यूपी के राम मिलन निषाद दूसरे और दिल्ली के साहिल खान तीसरे स्थान पर रहे. महिला अंडर-20 की जैवलिन थ्रो में यूपी की गुंजन सिंह ने स्वर्ण, रिचा यादव ने रजत और हरियाणा की ललिता ने कांस्य पदक जीता.


पुरुष अंडर-16 हाईजंप में यूपी के सिद्धार्थ राजा ने बाजी मारी. महिला अंडर-20 की 800 मीटर दौड़ यूपी की वंशिका ने जीती. पुरुष अंडर-20 की 3000 मीटर स्टीपलचेज यूपी के प्रतीक दीक्षित ने अपने नाम की. वहीं महिला वर्ग में यूपी की शिवानी मौर्या पहले स्थान पर रहीं.

ये रहे प्रमुख मुकाबले और परिणाम

पुरुष वर्ग (U-20)

5000 मीटर रेस वॉक

  • राबिन सिंह चहल (पंजाब) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • ध्रुव (हरियाणा) ने रजत पदक जीता.
  • शनि कुमार (उत्तर प्रदेश) ने कांस्य पदक जीता.

महिला (U-20)

3000 मीटर दौड़

  • मधु पंवार (पंजाब) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • ध्रुव (उत्तराखंड) ने रजत पदक जीता.
  • श्रद्धा पटेल (उत्तर प्रदेश) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुष (U-20)

3000 मीटर दौड़

  • सौरभ रावत (उत्तराखंड) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • राम मिलन निषाद (उत्तर प्रदेश) ने रजत पदक जीता.
  • साहिल खान (दिल्ली) ने कांस्य पदक जीता.

महिला (U-20)

जैवलिन थ्रो

  • गुंजन सिंह (उत्तर प्रदेश) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • रिचा यादव (उत्तर प्रदेश) ने रजत पदक जीता.
  • ललिता (हरियाणा) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुष (U-16)

हाई जंप

  • सिद्धार्थ राजा (उत्तर प्रदेश) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • इंशान चौहान (उत्तराखंड) ने रजत पदक जीता.
  • शिवम (हरियाणा) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुष (U-18)

शॉटपुट

  • पार्थ सोलंकी (दिल्ली) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • रैहान चौधरी (उत्तराखंड) ने रजत पदक जीता.
  • पुष्प नंदल (दिल्ली) ने कांस्य पदक जीता.

महिला (U-20)

800 मीटर दौड़

  • वंशिका (उत्तर प्रदेश) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • अदिति ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) ने रजत पदक जीता.
  • भावना नेगी (उत्तराखंड) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुष (U-20)

800 मीटर दौड़

  • मोहित मंगट (पंजाब) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • मानव बेसोया (दिल्ली) ने रजत पदक जीता.
  • अभिषेक कुमार (उत्तराखंड) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुष (U-20)

200 मीटर दौड़

  • आशीष कुमार (हिमाचल प्रदेश) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • जतिंदर सिंह (पंजाब) ने रजत पदक जीता.
  • हरित चौधरी (उत्तर प्रदेश) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुष (U-20)

हाई जंप

  • विकास गादव (दिल्ली) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • राम (हरियाणा) ने रजत पदक जीता.
  • आकाश कुमार वर्मा (दिल्ली) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुष (U-20)

200 मीटर दौड़

  • युवराज सिंह (जम्मू-कश्मीर) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • राम (हरियाणा) ने रजत पदक जीता.
  • विकेश कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुष (U-20)

शॉटपुट

  • यश छिकारा (दिल्ली) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • अमरिंदर सिंह (चंडीगढ़) ने रजत पदक जीता.
  • अनमोल शर्मा (हरियाणा) ने कांस्य पदक जीता.

महिला (U-20)

200 मीटर दौड़

  • प्रीत कौर (पंजाब) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • अदिति भीमान (उत्तर प्रदेश) ने रजत पदक जीता.
  • तुलसी (हरियाणा) ने कांस्य पदक जीता.

महिला (U-18)

200 मीटर दौड़

  • होरल सैनी (चंडीगढ़) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • अंशिका शर्मा (चंडीगढ़) ने रजत पदक जीता.
  • कनिका सैनी (उत्तराखंड) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुष (U-20)

400 मीटर हर्डल्स

  • अमित कुमार (उत्तर प्रदेश) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • संतोष खटी (दिल्ली) ने रजत पदक जीता.
  • जतिन (हरियाणा) ने कांस्य पदक जीता.

महिला (U-20)

400 मीटर हर्डल्स

  • राखी (उत्तर प्रदेश) ने स्वर्ण पदक जीता.
  • पूनम (हरियाणा) ने रजत पदक जीता.
  • श्रेया चौहान (दिल्ली) ने कांस्य पदक जीता.

यह भी पढ़ें: नॉर्थ ज़ोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप: यूपी की शिखा ने 5000 मीटर पैदल चाल में जीता गोल्ड

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूपी ने बटोरे 33 पदक, पंजाब, हरियाणा दिल्ली ने भी जीते कई पदक, देखिए LIST

For All Latest Updates

TAGGED:

ATHLETICS CHAMPIONSHIP UPजूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिपएथलेटिक्स चैंपियनशिपJUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIPNORTH ZONE JUNIOR ATHLETICS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.