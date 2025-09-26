ETV Bharat / state

जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यूपी का दबदबा, जीते 68 पदक, पंजाब दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर

नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ( North Zone Junior Athletics Championships Media Cell. )

Published : September 26, 2025 at 1:37 PM IST

प्रयागराज: प्रयागराज में 36वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के तीसरे और अंतिम दिन मैदान और ट्रैक पर रोमांचक मुकाबले देखने को मिले. अलग-अलग राज्यों के जूनियर एथलीट्स ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा. उत्तर प्रदेश ने 32 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य सहित कुल 68 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया. पंजाब 12 स्वर्ण के साथ दूसरे और दिल्ली 10 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा. तीन दिवसीय इस चैंपियनशिप में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ी हिस्सा लिए.

गुरुवार को यूपी ने 19 पदक (10 स्वर्ण, 3 रजत, 6 कांस्य) अपने नाम किए. पुरुष अंडर-20 वर्ग 5000 मीटर रेस वॉक में पंजाब के राबिन सिंह चहल पहले, हरियाणा के ध्रुव दूसरे और यूपी के शनि कुमार तीसरे स्थान पर रहे. महिला अंडर-20 की 3000 मीटर दौड़ में पंजाब की मधु पंवार ने स्वर्ण, उत्तराखंड की ध्रुव ने रजत और यूपी की श्रद्धा पटेल ने कांस्य जीता.



पुरुष अंडर-20 की 3000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड के सौरभ रावत पहले, यूपी के राम मिलन निषाद दूसरे और दिल्ली के साहिल खान तीसरे स्थान पर रहे. महिला अंडर-20 की जैवलिन थ्रो में यूपी की गुंजन सिंह ने स्वर्ण, रिचा यादव ने रजत और हरियाणा की ललिता ने कांस्य पदक जीता.



पुरुष अंडर-16 हाईजंप में यूपी के सिद्धार्थ राजा ने बाजी मारी. महिला अंडर-20 की 800 मीटर दौड़ यूपी की वंशिका ने जीती. पुरुष अंडर-20 की 3000 मीटर स्टीपलचेज यूपी के प्रतीक दीक्षित ने अपने नाम की. वहीं महिला वर्ग में यूपी की शिवानी मौर्या पहले स्थान पर रहीं.



ये रहे प्रमुख मुकाबले और परिणाम

पुरुष वर्ग (U-20)



5000 मीटर रेस वॉक

राबिन सिंह चहल (पंजाब) ने स्वर्ण पदक जीता.

ध्रुव (हरियाणा) ने रजत पदक जीता.

शनि कुमार (उत्तर प्रदेश) ने कांस्य पदक जीता.

महिला (U-20)

3000 मीटर दौड़

मधु पंवार (पंजाब) ने स्वर्ण पदक जीता.

ध्रुव (उत्तराखंड) ने रजत पदक जीता.

श्रद्धा पटेल (उत्तर प्रदेश) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुष (U-20)

3000 मीटर दौड़

सौरभ रावत (उत्तराखंड) ने स्वर्ण पदक जीता.

राम मिलन निषाद (उत्तर प्रदेश) ने रजत पदक जीता.

साहिल खान (दिल्ली) ने कांस्य पदक जीता.

महिला (U-20)

जैवलिन थ्रो

गुंजन सिंह (उत्तर प्रदेश) ने स्वर्ण पदक जीता.

रिचा यादव (उत्तर प्रदेश) ने रजत पदक जीता.

ललिता (हरियाणा) ने कांस्य पदक जीता.

पुरुष (U-16)

हाई जंप

सिद्धार्थ राजा (उत्तर प्रदेश) ने स्वर्ण पदक जीता.

इंशान चौहान (उत्तराखंड) ने रजत पदक जीता.

शिवम (हरियाणा) ने कांस्य पदक जीता.

