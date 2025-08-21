ETV Bharat / state

काशी विश्वनाथ जैसा महादेवा कॉरिडोर प्रोजेक्ट, 147 दुकान-मकान हटेंगे, जानिए खासियत-पौराणिक मान्यता - UP MAHADEVA CORRIDOR

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में जुटे अफसर, तेजी से काम जारी.

up which district 200 crore mahadeva corridor project being built know special features
यूपी के किस जिले में बन रहा महादेवा कॉरिडोर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 9:38 AM IST

Updated : August 21, 2025 at 10:08 AM IST

बाराबंकीः यूपी का महादेव कॉरीडोर प्रोजेक्ट चर्चा में है. इस प्रोजेक्ट को सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है. इस प्रोजेक्ट पर काशी विश्वनाथ कॉरीडोर की तरह ही काम चल रहा है. इस कॉरीडोर में आने वाले मकान और दुकानों को मुआवजा देकर हटाया जा रहा है. इस काम को तेजी से पूरा करने में प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है. चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी खास बातों के बारे में.


कहां प्रस्तावित है यह प्रोजेक्टः महादेव कॉरीडोर प्रोजेक्ट रामनगर स्थित श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्रस्तावित है. इसके तहत मंदिर को बेहद भव्य और भक्तों के लिए सुविधाजनक बनाया जा रहा है. योगी सरकार की मंशा यहां आने वाले भक्तों को काशी विश्वनाथ जैसा आनंद यहां भी मिले. इस वजह से इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जा रहा है.


कितना बजट है प्रोजेक्ट काः योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के कारण इस प्रोजेक्ट पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसी के तहत इस प्रोजेक्ट में आने वाले मकान और दुकानों को मुआवजा देकर हटाया जा रहा है.

up which district 200 crore mahadeva corridor project being built know special features
प्रोजेक्ट का एक नजारा.

डीएम ने किया निरीक्षणः बुधवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने रामनगर स्थित श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्रस्तावित महादेवा कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूस्वामियों को मुआवजा वितरण के बाद परिसम्पत्तियों के ध्वस्तीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया. इस कॉरिडोर के आसपास की अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों के ध्वस्तीकरण का काम तेजी से चल रहा है.अब तक 60 से अधिक मकान और दुकानों को हटाया जा चुका है.

up which district 200 crore mahadeva corridor project being built know special features
निरीक्षण करने पहुंचे डीएम.


डिजाइन और लेआउट देखाः बताते चलें कि तहसील रामनगर के महादेवा में स्थित पौराणिक लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर में काशी की तर्ज पर महादेवा कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है.बुधवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने संयुक्त मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल, तहसीलदार रामनगर विपुल सिंह और कार्यदायी संस्था सी एंड डी एस के अभियंता और पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंचकर मौका मुआयना किया.जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार की गई ड्राइंग,ले-आउट और डिजाइन देखा.

डीएम ने बुधवार प्रोजेक्ट के कार्यों को देखा.

कुल 147 मकान और दुकानें हटेंगींः इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे.इस भव्य कॉरिडोर के निर्माण में 147 मकान और दुकान आ रहे हैं. उनके अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि अब तक 60 से ज्यादा मकान और दुकानें अधिग्रहीत कर उनका ध्वस्तीकरण कराया जा चुका है शेष परिसम्पत्तियों पर तेजी से कार्यवाई चल रही है.जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें लगभग 48 करोड़ रुपयों का मुआवजा दिया जा चुका है.



पेड़ों को बचाने की भी कोशिश हो रहीः निर्माण एजेंसी से उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कॉरिडोर में पड़ने वाले पेड़ों को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किये जायँ ताकि कॉरिडोर को हराभरा रखा जा सके.जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को मानक की विशिष्टताओं के अनुरूप समय से पूरा कर लिया जाए. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि जल्द ही कॉरिडोर का शिलान्यास करा दिया जाएगा.



कैसा होगा कॉरिडोरः पर्यटन विभाग के मुताबिक प्रस्तावित महादेवा कॉरिडोर में 12 मीटर ऊंचा भव्य मंदिर शिखर बनाया जाएगा. मंदिर में चार आकर्षक प्रवेश द्वार होंगे, जबकि दो मंजिला भवन का भी निर्माण किया जाएगा. भवन में श्रद्धालुओं के लिए दुकानें, प्रशासनिक कार्यालय, मीटिंग हॉल, रेन बसेरा, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.



क्या है लोधेश्वर का महत्वः आपको बता दें कि मंदिर बाराबंकी जिले के रामनगर तहसील के महादेवा गांव में स्थापित है. मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी. यहां का शिवलिंग पृथ्वी पर मौजूद 52 दुर्लभ शिवलिंगों में से एक है. इस वजह से हिंदू सनातन धर्म में इस मंदिर की विशेष महत्ता है. सावन में यहां बड़ी संख्या में कांवड़िए दर्शन को आते हैं. यह यूपी के प्रमुख शिव मंदिरों में एक है.

