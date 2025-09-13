ETV Bharat / state

15 से 18 सितंबर तक पूर्वांचल में भारी बरसात की संभावना; यूपी के तराई वाले इलाकों में हुई झमाझम बारिश

लखनऊ: यूपी का मौसम कब करवट ले लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता. पिछले कुछ दिनों से पूर्वांचल में बारिश न के बराबर हो रही थी, लेकिन मौसम विभाग की मानें तो 15 से 18 सितंबर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. इतना ही नहीं राजधानी लखनऊ में भी इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगला सप्ताह पूर्वांचल पर भारी पड़ सकता है.

पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे मौसम सूखा ही रहा. इसके अलावा यूपी के तराई वाले जिलों में कई जगह भारी बारिश रिकॉर्ड की गई.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7.6 मिमी की जगह 2.7 मिमी बरसात रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 65% कम है. पश्चिमी यूपी में 6.4 मिमी की जगह जीरो मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से 100% कम है. पूरे यूपी में 1 जून से 12 सितंबर तक 672.3 मिमी की जगह 653.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 3% कम है.

पूर्वांचल में भारी बारिश की संभावना: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 15 सितंबर से दक्षिण-पश्चिम मानसून, पश्चिमी राजस्थान से वापसी शुरू कर देगा. इससे बनने वाली परिस्थितियों की वजह से उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में हवा का निम्न दबाव बनेगा. अगले दो दिनों में यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम ओर बढ़ते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ की ओर जाएगा. इसी वजह से 15 सितंबर से यूपी में बारिश शुरू हो जाएगी.

मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि 15 से 18 सितंबर के बीच पूर्वांचल के कुछ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है. इसके प्रभाव से 15 से 18 सितंबर के बीच राजधानी लखनऊ में भी छिटपुट या मध्यम बरसात की संभावना बन रही है.