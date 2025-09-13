ETV Bharat / state

15 से 18 सितंबर तक पूर्वांचल में भारी बरसात की संभावना; यूपी के तराई वाले इलाकों में हुई झमाझम बारिश

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 15 सितंबर से दक्षिण-पश्चिम मानसून, पश्चिमी राजस्थान से वापसी शुरू कर देगा.

15 से 18 सितंबर तक पूर्वांचल में भारी बरसात की संभावना.
15 से 18 सितंबर तक पूर्वांचल में भारी बरसात की संभावना. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 9:38 AM IST

लखनऊ: यूपी का मौसम कब करवट ले लेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता. पिछले कुछ दिनों से पूर्वांचल में बारिश न के बराबर हो रही थी, लेकिन मौसम विभाग की मानें तो 15 से 18 सितंबर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. इतना ही नहीं राजधानी लखनऊ में भी इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगला सप्ताह पूर्वांचल पर भारी पड़ सकता है.

पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे मौसम सूखा ही रहा. इसके अलावा यूपी के तराई वाले जिलों में कई जगह भारी बारिश रिकॉर्ड की गई.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में 7.6 मिमी की जगह 2.7 मिमी बरसात रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 65% कम है. पश्चिमी यूपी में 6.4 मिमी की जगह जीरो मिमी बारिश हुई. यह सामान्य से 100% कम है. पूरे यूपी में 1 जून से 12 सितंबर तक 672.3 मिमी की जगह 653.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 3% कम है.

पूर्वांचल में भारी बारिश की संभावना: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 15 सितंबर से दक्षिण-पश्चिम मानसून, पश्चिमी राजस्थान से वापसी शुरू कर देगा. इससे बनने वाली परिस्थितियों की वजह से उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में हवा का निम्न दबाव बनेगा. अगले दो दिनों में यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम ओर बढ़ते हुए दक्षिणी छत्तीसगढ़ की ओर जाएगा. इसी वजह से 15 सितंबर से यूपी में बारिश शुरू हो जाएगी.

मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि 15 से 18 सितंबर के बीच पूर्वांचल के कुछ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है. कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है. इसके प्रभाव से 15 से 18 सितंबर के बीच राजधानी लखनऊ में भी छिटपुट या मध्यम बरसात की संभावना बन रही है.

इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान: यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, महोबा, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, अमेठी, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, वाराणसी और सोनभद्र में बारिश की संभावना जताई गई है.

यूपी का मौसम.
यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)

बारिश के टॉप फाइव जिले

  • बलरामपुर- 21 मिलीमीटर
  • बस्ती- 15 मिलीमीटर
  • गोरखपुर- 21 मिलीमीटर
  • सिद्धार्थनगर- 34 मिलीमीटर
  • श्रावस्ती- 16 मिलीमीटर

कैसा रहेगा राजधानी का मौसम: शुक्रवार को लखनऊ में सुबह के समय आसमान साफ रहा. दोपहर बाद बादलों की आवाजाही हुई. कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने से गर्मी से कुछ राहत मिली. लखनऊ का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शनिवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

