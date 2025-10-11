ETV Bharat / state

इस साल मानसून सीजन में 6% कम बारिश; जानें यूपी के 75 जिलों में कहां-कितनी हुई बरसात

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 10 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की विदाई हो चुकी है.

मानसून में कितनी बारिश.
मानसून में कितनी बारिश. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 10:56 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का समय मानसून सीजन माना जाता है. इस बार मानसूनी सीजन में प्रदेश भर में जोरदार बारिश हुई. कई जिलों में नदियां उफना गईं और बाढ़ के हालात भी बने. मानसून की विदाई भी मूसलाधार बारिश के साथ ही हुई. लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस बार मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में सामान्य से 6 प्रतिशत कम बरसात हुई है.

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अनुमानत: बारिश से 88% कम यानी प्रदेश में सबसे कम बारिश हुई है. वहीं सबसे अधिक बरसात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुई, जो सामान्य से 74 प्रतिशत अधिक है.

1 जून से 30 सितंबर 2025 तक पश्चिमी यूपी में अनुमानत: बारिश 672 MM की जगह 752 MM रिकॉर्ड हुई. यह सामान्य से 12% अधिक है.

जिलाअनुमान बारिश (MM)रिकॉर्ड बारिश (MM)सामान्य से कम या ज्यादा
आगरा 53063029% अधिक
अलीगढ़590 68616% अधिक
अमरोहा 809668 17% कम
औरैया516 59616% अधिक
बदायूं672 623 7% कम
बागपत499 69239% अधिक
बरेली 7918447% अधिक
बिजनौर9041315 45% अधिक
बुलंदशहर534 5271% कम
एटा 50588074% अधिक
इटावा 562 5752% अधिक
फिरोजाबाद52584245% अधिक
गौतम बुद्धनगर45420555% कम
गाजियाबाद457 20854% कम
हमीरपुर708106951% अधिक
हापुड़673362 46% कम
हाथरस 54980747% अधिक
जालौन 6426867% अधिक
झांसी 72165210% कम
कासगंज 666 78017% अधिक
ललितपुर805 117746% अधिक
महोबा597 87246% अधिक
मैनपुरी655 52420% कम
मथुरा488 57418% अधिक
मेरठ64793044% अधिक
मुरादाबाद 8728872% अधिक
मुजफ्फरपुर 64492940% अधिक
पीलीभीत 84131363% कम
रामपुर 728 632 13% कम
सहारनपुर75696427% कम
संभल658 1055 60% अधिक
शाहजहांपुर 76255028% कम
शामली 535282 47% कम


1 जून से 30 सितंबर 2025 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानत: 799 MM की जगह 666 MM बारिश हुई. यह सामान्य से 17% कम है.

जिलाअनुमान बारिश (MM)रिकॉर्ड बारिश (MM)सामान्य से कम या ज्यादा
अंबेडकर नगर 85354137% कम
अमेठी 67450325% कम
अयोध्या 851807 5% कम
आजमगढ़854 50341% कम
बहराइच 986 82916% कम
बलिया718556 23% कम
बलरामपुर 7938365% अधिक
बांदा767108642% अधिक
बाराबंकी 826 96517% अधिक
बस्ती 827634 23% कम
भदोही809548 32% कम
चंदौली 71143439% कम
चित्रकूट71143439% कम
देवरिया 7819788% कम
फर्रूखाबाद72754026% कम
फतेहपुर 699 48730% कम
गाजीपुर790603 24% कम
गोंडा 86373814% कम
गोरखपुर1252 684 45% कम
हरदोई 667540 19% कम
जौनपुर729396 46% कम
कन्नौज668 778 16% अधिक
कानपुर नगर 62371314% कम
कानपुर देहात57734440% कम
कौशांबी 55240427% कम
खीरी 922 974 6% अधिक
कुशीनगर 750261 65% कम
लखनऊ 683 6613% कम
महाराजगंज987 771 22% कम
मऊ 79036254% कम
मिर्जापुर 73288617% अधिक
प्रतापगढ़775 8348% अधिक
प्रयागराज730 7152% कम
रायबरेली 429347 19% कम
संत कबीर नगर1008462 54% कम
श्रावस्ती 1083 84722% कम
सिद्धार्थ नगर103768134% कम
सीतापुर 837 56632% कम
सोनभद्र 87698613% अधिक
सुलतानपुर819674 18% कम
उन्नाव 65846729% कम
वाराणसी812 929 15% अधिक

कैसा रहा यूपी में पिछले 24 घंटे का मौसम: पिछले 24 घंटे में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस हुई, जबकि दिन में तेज धूप खिली रही. इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से एक-दो डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया.

शुक्रवार को उरई जिले में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, इटावा जिले में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

यूपी में बारिश.
यूपी में बारिश. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैसा रहा राजधानी लखनऊ का मौसम: लखनऊ में शुक्रवार सुबह के समय हल्की ठंडक के साथ धुंध छाई रही. वहीं, दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शनिवार को सुबह हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कैसा होगा आने वाले दिनों का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से 24-25 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो गई थी. 10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की विदाई हो चुकी है.

अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में मानसून सक्रिय है. आने वाले दो-तीन दिनों के बाद वहां से भी मानसून की विदाई होने की संभावना है. आने वाले दिनों में सुबह-शाम ठंडक बढ़ेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा. धूप भी खिलेगी.

यह भी पढ़ें: दीपावली पर धड़ाधड़ टिकट बुकिंग से फ्लाइट किराया रिकार्ड हाई पर, प्रयागराज से बेंगलुरु का किराया 17 हजार पर पहुंचा, 2 फेरे बढ़ेंगे

