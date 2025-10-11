ETV Bharat / state

इस साल मानसून सीजन में 6% कम बारिश; जानें यूपी के 75 जिलों में कहां-कितनी हुई बरसात

1 जून से 30 सितंबर 2025 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानत: 799 MM की जगह 666 MM बारिश हुई. यह सामान्य से 17% कम है.

1 जून से 30 सितंबर 2025 तक पश्चिमी यूपी में अनुमानत: बारिश 672 MM की जगह 752 MM रिकॉर्ड हुई. यह सामान्य से 12% अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अनुमानत: बारिश से 88% कम यानी प्रदेश में सबसे कम बारिश हुई है. वहीं सबसे अधिक बरसात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुई, जो सामान्य से 74 प्रतिशत अधिक है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का समय मानसून सीजन माना जाता है. इस बार मानसूनी सीजन में प्रदेश भर में जोरदार बारिश हुई. कई जिलों में नदियां उफना गईं और बाढ़ के हालात भी बने. मानसून की विदाई भी मूसलाधार बारिश के साथ ही हुई. लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस बार मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में सामान्य से 6 प्रतिशत कम बरसात हुई है.

कैसा रहा यूपी में पिछले 24 घंटे का मौसम: पिछले 24 घंटे में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस हुई, जबकि दिन में तेज धूप खिली रही. इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से एक-दो डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया.

शुक्रवार को उरई जिले में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, इटावा जिले में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.



कैसा रहा राजधानी लखनऊ का मौसम: लखनऊ में शुक्रवार सुबह के समय हल्की ठंडक के साथ धुंध छाई रही. वहीं, दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शनिवार को सुबह हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कैसा होगा आने वाले दिनों का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से 24-25 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो गई थी. 10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की विदाई हो चुकी है.

अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में मानसून सक्रिय है. आने वाले दो-तीन दिनों के बाद वहां से भी मानसून की विदाई होने की संभावना है. आने वाले दिनों में सुबह-शाम ठंडक बढ़ेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा. धूप भी खिलेगी.

