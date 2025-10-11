इस साल मानसून सीजन में 6% कम बारिश; जानें यूपी के 75 जिलों में कहां-कितनी हुई बरसात
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 10 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी जिलों से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की विदाई हो चुकी है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक का समय मानसून सीजन माना जाता है. इस बार मानसूनी सीजन में प्रदेश भर में जोरदार बारिश हुई. कई जिलों में नदियां उफना गईं और बाढ़ के हालात भी बने. मानसून की विदाई भी मूसलाधार बारिश के साथ ही हुई. लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस बार मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में सामान्य से 6 प्रतिशत कम बरसात हुई है.
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में अनुमानत: बारिश से 88% कम यानी प्रदेश में सबसे कम बारिश हुई है. वहीं सबसे अधिक बरसात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुई, जो सामान्य से 74 प्रतिशत अधिक है.
1 जून से 30 सितंबर 2025 तक पश्चिमी यूपी में अनुमानत: बारिश 672 MM की जगह 752 MM रिकॉर्ड हुई. यह सामान्य से 12% अधिक है.
|जिला
|अनुमान बारिश (MM)
|रिकॉर्ड बारिश (MM)
|सामान्य से कम या ज्यादा
|आगरा
|530
|630
|29% अधिक
|अलीगढ़
|590
|686
|16% अधिक
|अमरोहा
|809
|668
|17% कम
|औरैया
|516
|596
|16% अधिक
|बदायूं
|672
|623
|7% कम
|बागपत
|499
|692
|39% अधिक
|बरेली
|791
|844
|7% अधिक
|बिजनौर
|904
|1315
|45% अधिक
|बुलंदशहर
|534
|527
|1% कम
|एटा
|505
|880
|74% अधिक
|इटावा
|562
|575
|2% अधिक
|फिरोजाबाद
|525
|842
|45% अधिक
|गौतम बुद्धनगर
|454
|205
|55% कम
|गाजियाबाद
|457
|208
|54% कम
|हमीरपुर
|708
|1069
|51% अधिक
|हापुड़
|673
|362
|46% कम
|हाथरस
|549
|807
|47% अधिक
|जालौन
|642
|686
|7% अधिक
|झांसी
|721
|652
|10% कम
|कासगंज
|666
|780
|17% अधिक
|ललितपुर
|805
|1177
|46% अधिक
|महोबा
|597
|872
|46% अधिक
|मैनपुरी
|655
|524
|20% कम
|मथुरा
|488
|574
|18% अधिक
|मेरठ
|647
|930
|44% अधिक
|मुरादाबाद
|872
|887
|2% अधिक
|मुजफ्फरपुर
|644
|929
|40% अधिक
|पीलीभीत
|841
|313
|63% कम
|रामपुर
|728
|632
|13% कम
|सहारनपुर
|756
|964
|27% कम
|संभल
|658
|1055
|60% अधिक
|शाहजहांपुर
|762
|550
|28% कम
|शामली
|535
|282
|47% कम
1 जून से 30 सितंबर 2025 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानत: 799 MM की जगह 666 MM बारिश हुई. यह सामान्य से 17% कम है.
|जिला
|अनुमान बारिश (MM)
|रिकॉर्ड बारिश (MM)
|सामान्य से कम या ज्यादा
|अंबेडकर नगर
|853
|541
|37% कम
|अमेठी
|674
|503
|25% कम
|अयोध्या
|851
|807
|5% कम
|आजमगढ़
|854
|503
|41% कम
|बहराइच
|986
|829
|16% कम
|बलिया
|718
|556
|23% कम
|बलरामपुर
|793
|836
|5% अधिक
|बांदा
|767
|1086
|42% अधिक
|बाराबंकी
|826
|965
|17% अधिक
|बस्ती
|827
|634
|23% कम
|भदोही
|809
|548
|32% कम
|चंदौली
|711
|434
|39% कम
|चित्रकूट
|711
|434
|39% कम
|देवरिया
|781
|97
|88% कम
|फर्रूखाबाद
|727
|540
|26% कम
|फतेहपुर
|699
|487
|30% कम
|गाजीपुर
|790
|603
|24% कम
|गोंडा
|863
|738
|14% कम
|गोरखपुर
|1252
|684
|45% कम
|हरदोई
|667
|540
|19% कम
|जौनपुर
|729
|396
|46% कम
|कन्नौज
|668
|778
|16% अधिक
|कानपुर नगर
|623
|713
|14% कम
|कानपुर देहात
|577
|344
|40% कम
|कौशांबी
|552
|404
|27% कम
|खीरी
|922
|974
|6% अधिक
|कुशीनगर
|750
|261
|65% कम
|लखनऊ
|683
|661
|3% कम
|महाराजगंज
|987
|771
|22% कम
|मऊ
|790
|362
|54% कम
|मिर्जापुर
|732
|886
|17% अधिक
|प्रतापगढ़
|775
|834
|8% अधिक
|प्रयागराज
|730
|715
|2% कम
|रायबरेली
|429
|347
|19% कम
|संत कबीर नगर
|1008
|462
|54% कम
|श्रावस्ती
|1083
|847
|22% कम
|सिद्धार्थ नगर
|1037
|681
|34% कम
|सीतापुर
|837
|566
|32% कम
|सोनभद्र
|876
|986
|13% अधिक
|सुलतानपुर
|819
|674
|18% कम
|उन्नाव
|658
|467
|29% कम
|वाराणसी
|812
|929
|15% अधिक
कैसा रहा यूपी में पिछले 24 घंटे का मौसम: पिछले 24 घंटे में पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहा. सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस हुई, जबकि दिन में तेज धूप खिली रही. इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 12 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से एक-दो डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया.
शुक्रवार को उरई जिले में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं, इटावा जिले में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
कैसा रहा राजधानी लखनऊ का मौसम: लखनऊ में शुक्रवार सुबह के समय हल्की ठंडक के साथ धुंध छाई रही. वहीं, दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शनिवार को सुबह हल्की धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा और तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
कैसा होगा आने वाले दिनों का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से 24-25 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो गई थी. 10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून की विदाई हो चुकी है.
अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में मानसून सक्रिय है. आने वाले दो-तीन दिनों के बाद वहां से भी मानसून की विदाई होने की संभावना है. आने वाले दिनों में सुबह-शाम ठंडक बढ़ेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा. धूप भी खिलेगी.
