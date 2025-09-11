यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में तीन दिनों तक तराई वालों इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना.
Published : September 11, 2025 at 9:31 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ ही हल्की से मध्यम बरसात हुई है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग की मानें तो मध्य यूपी के 11 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, औसत समुद्र तल पर मानसून पहुंच चुका है. मानसून अब उत्तर-पूर्व अरब सागर और उससे सटे दक्षिण पाकिस्तान, भुज, वनस्थली, आगरा, बाराबंकी, वाराणसी, डाल्टनगंज, रांची, दीघा और वहां से दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य तक अवदाब से होकर गुजर रहा है. इसके प्रभाव के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में तीन दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है.
इन जिलों में भारी बारिश: मौसम विभाग के मुताबिक, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है.
पिछले 24 घंटे में पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 6.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 87% कम है. वहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 3.2 मिमी के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 98% कम है.
कैसा रहेगा राजधानी का मौसम: लखनऊ में बुधवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली. इससे उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई. दिन में एक या दो बार बादलों की भी आवाजाही हुई. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा.
वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. मौसम में अधिकतम आर्द्रता 89% और न्यूनतम आर्द्रता 66% रिकॉर्ड की गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 5.5 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.5 मिमी रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 90% कम है. वही 1 जून से लेकर 10 नंबर तक अनुमान बारिश 658.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 651.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 1 प्रतिशत कम रही.
बारिश के टॉप फाइव जिले
- बाराबंकी 7.3 मिलीमीटर
- अयोध्या 2.6 मिलीमीटर
- प्रयागराज 3.5 मिलीमीटर
- सीतापुर 3.7 मिलीमीटर
- श्रावस्ती 3.4 मिलीमीटर
अगले तीन दिनों का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि प्रदेश में तीन दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वालों इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा आइसोलेटेड स्थान पर हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा.
