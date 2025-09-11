ETV Bharat / state

यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; जानें अगले तीन दिनों तक कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम

यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 11, 2025 at 9:31 AM IST 3 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बादल गरजने के साथ ही हल्की से मध्यम बरसात हुई है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग की मानें तो मध्य यूपी के 11 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, औसत समुद्र तल पर मानसून पहुंच चुका है. मानसून अब उत्तर-पूर्व अरब सागर और उससे सटे दक्षिण पाकिस्तान, भुज, वनस्थली, आगरा, बाराबंकी, वाराणसी, डाल्टनगंज, रांची, दीघा और वहां से दक्षिण-पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के पूर्व-मध्य तक अवदाब से होकर गुजर रहा है. इसके प्रभाव के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में तीन दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में भारी बारिश: मौसम विभाग के मुताबिक, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. पिछले 24 घंटे में पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 6.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 87% कम है. वहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 3.2 मिमी के सापेक्ष 0.1 मिमी रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 98% कम है. यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)