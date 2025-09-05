लखनऊः यूपी के कई जिलों में बारिश के तेवर अब ढीले पड़ रहे हैं. कई जिलों में तो बारिश अब बेहद हल्की हो चुकी है. बीते 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा दर्ज की गई है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले 24 घंटों में यूपी में उमस बढ़ सकती है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के दक्षिणी भाग को छोड़कर कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा के अतिरिक्त कोई प्रभावी बारिश होने की संभावना नहीं है.
एक नजर अब तक की बारिश परः 1 जून से लेकर 4 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश अनुमान बारिश 654.7 मिमी के सापेक्ष 584.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 11% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6 मिली मीटर के सापेक्ष 12.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 104 प्रतिशत अधिक है. वहीं, 1 जून से लेकर चार सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 570.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 709.6 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 24% अधिक है.
मौसम विभाग की मानें तो आगामी 5 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर छिटपुट वर्षा के अतिरिक्त कोई प्रभावी बारिश होने की संभावना नहीं है.आगामी 24 घंटों तक प्रदेश में सामान्य से तेज गति से हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा रहने परन्तु उसके बाद उमस बढ़ने की संभावना है.
