थकने लगे काले बदरा, क्या यूपी से बारिश की विदाई शुरू हो चुकी, जानिए आज के मौसम का हाल - UP WEATHER UPDATE

मौसम वैज्ञानिकों ने कई जिलों में हल्की और मध्यम वर्षा का अलर्ट जारी किया, क्या मौसम अब पलटी मारने की तैयारी कर रहा?

(प्रतीकात्मक फोटो) (ians)
Published : September 5, 2025 at 8:56 AM IST

लखनऊः यूपी के कई जिलों में बारिश के तेवर अब ढीले पड़ रहे हैं. कई जिलों में तो बारिश अब बेहद हल्की हो चुकी है. बीते 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा दर्ज की गई है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले 24 घंटों में यूपी में उमस बढ़ सकती है. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के दक्षिणी भाग को छोड़कर कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा के अतिरिक्त कोई प्रभावी बारिश होने की संभावना नहीं है.

एक नजर अब तक की बारिश परः 1 जून से लेकर 4 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश अनुमान बारिश 654.7 मिमी के सापेक्ष 584.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 11% कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6 मिली मीटर के सापेक्ष 12.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 104 प्रतिशत अधिक है. वहीं, 1 जून से लेकर चार सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 570.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 709.6 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 24% अधिक है.

मौसम मीटर. (etv bharat gfx)
इन जिलों में आज बारिश का अलर्टः मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन झांसी, ललितपुर, हमीरपुर महोबा, सोनभद्र तथा उनके आसपास के इलाकों में गलत चमक के साथ बारिश हो सकती है.
कहां कितनी बारिश हुई. (etv bharat gfx)
लखनऊ का मौसमः राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा. वहीं, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज रफ्तार से हवा भी चलती रही. दोपहर बाद कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही शुरू हुई फिर से आसमान साफ हो गए. वहीं, देर शाम करीब 9:00 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा चलने के साथ ही बारिश हुई 30 मिनट तक हुई. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
आज कैसा रहेगा मौसम. (imd lucknow.)


मौसम विभाग की मानें तो आगामी 5 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर छिटपुट वर्षा के अतिरिक्त कोई प्रभावी बारिश होने की संभावना नहीं है.आगामी 24 घंटों तक प्रदेश में सामान्य से तेज गति से हवाएं चलने से मौसम खुशनुमा रहने परन्तु उसके बाद उमस बढ़ने की संभावना है.

