यूपी में मानसून के तेवर ढीले पड़े या फिर पकड़ेगा रफ्तार, जानिए आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने यूपी के मौसम को लेकर जारी किया अलर्ट, जानिए यूपी में आने वाले 5 दिनों में कैसा रहेगा मौसम.

up-weather-update-6-september-2025-today-forecast-imd-monsoon-rain-alert-lucknow-agra-kanpur-aaj-ka-mausam
यूपी का मौसम अब कैसा रहेगा? ((प्रतीकात्मक) ians)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 7:57 AM IST

2 Min Read

लखनऊः यूपी में फिलहाल 5 दिनों तक बादल शांत रहेंगे. कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. मौसम विभाग की मानें तो कुछ जिलों में मध्यम बारिश भी हो सकती है. इस संंबंध में रेन अलर्ट भी जारी किया गया है. चलिए आगे जानते हैं मौसम का हाल.


पूर्वी यूपी में अब तक कितनी बारिशः पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.5 मिली मीटर के सापेक्ष 3.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 47% कम है. वहीं, 1 जून से लेकर 5 सितंबर तक अनुमानित बारिश 661.2 मिमी के सापेक्ष 587.9 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 11% कम है.

up-weather-update-6-september-2025-today-forecast-imd-monsoon-rain-alert-lucknow-agra-kanpur-aaj-ka-mausam
आज का मौसम. (imd lucknow)


पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी बारिशः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.9 मिली मीटर के सापेक्ष 4.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 39% कम है. वहीं, एक जून से लेकर 5 सितंबर तक अनुमानित बारिश 577.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 713 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 24% अधिक है.

up-weather-update-6-september-2025-today-forecast-imd-monsoon-rain-alert-lucknow-agra-kanpur-aaj-ka-mausam
मौसम मीटर. (etv bharat gfx)
आज इन जिलों में हल्की बारिश की संभावनाः सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ ,गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद , अमरोहा, मुरादाबाद ,संभल रामपुर मंडायु बरेली पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा, सिद्धार्थ नगर अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, झांसी, महोबा, ललितपुर.
up-weather-update-6-september-2025-today-forecast-imd-monsoon-rain-alert-lucknow-agra-kanpur-aaj-ka-mausam
यूपी के इन जिलों में 24 घंटें में हुई सर्वाधिक बारिश. (etv bharat gfx)
लखनऊ का आज का मौसमः लखनऊ में शुक्रवार को दिन में कई बार बादलों की आवाजाही रही. इस दौरान कहीं-कहीं पर हल्की बारिश भी हुई. सुबह के समय आसमान साफ रहा. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.


मौसम वैज्ञानिक क्या बोलेः मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला थम रहेगा. प्रदेश में कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज हो सकती है. उमस बढ़ेगी.



ये भी पढ़ेंः थकने लगे काले बदरा, क्या यूपी से बारिश की विदाई शुरू हो चुकी, जानिए आज के मौसम का हाल

