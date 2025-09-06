यूपी में मानसून के तेवर ढीले पड़े या फिर पकड़ेगा रफ्तार, जानिए आज के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने यूपी के मौसम को लेकर जारी किया अलर्ट, जानिए यूपी में आने वाले 5 दिनों में कैसा रहेगा मौसम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 7:57 AM IST
लखनऊः यूपी में फिलहाल 5 दिनों तक बादल शांत रहेंगे. कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है. मौसम विभाग की मानें तो कुछ जिलों में मध्यम बारिश भी हो सकती है. इस संंबंध में रेन अलर्ट भी जारी किया गया है. चलिए आगे जानते हैं मौसम का हाल.
पूर्वी यूपी में अब तक कितनी बारिशः पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.5 मिली मीटर के सापेक्ष 3.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 47% कम है. वहीं, 1 जून से लेकर 5 सितंबर तक अनुमानित बारिश 661.2 मिमी के सापेक्ष 587.9 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 11% कम है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितनी बारिशः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.9 मिली मीटर के सापेक्ष 4.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 39% कम है. वहीं, एक जून से लेकर 5 सितंबर तक अनुमानित बारिश 577.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 713 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 24% अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक क्या बोलेः मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला थम रहेगा. प्रदेश में कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज हो सकती है. उमस बढ़ेगी.
