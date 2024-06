यूपी को राहत: प्रदेश के 31 जिलों में आज गरज-चमक संग बारिश की संभावना, इन जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट; जौनपुर में बारिश - up weather update

up weather update: लखनऊः उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी तथा हीट वेव के कारण सैकड़ो लोग काल के गाल में समा गए. शनिवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी जारी रही. वहीं उत्तर प्रदेश वासियों के लिए मौसम विज्ञान विभाग में राहत भरी खबर दी. मौसम विभाग के मुताबिक दो से चार जून तक यूपी के कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी. करीब 31 जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. इससे लोगों को गर्मी से निजात मिल सकती है.





इन जिलों बारिश संग चलेंगी धूल वाली हवाएं

बांदा, फतेहपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बागपत, गाजियाबाद, हापुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आस पास के क्षेत्र ।



जौनपुर में तेज हवाओं के झमाझम का आगाज

प्रदेश के जौनपुर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने से लोगों को राहत मिली है. जौनपुर में इस बार पर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था.



दीवाल गिरने से महिला घायल

जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र स्थित स्वरूपपुर कस्बे में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से पक्की दीवार ढह जाने से दीवार के नीचे एक महिला दबाकर गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।





यूपी के प्रमुख शहरों का तापमान (Temperature of major cities of UP)



लखनऊ (Lucknow Weather Today): राजधानी लखनऊ में शनिवार को बादलों की आवाजाही रही तथा सुबह के समय हल्की बूंदा बांदी भी हुई जिससे अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.



कानपुर नगर (Kanpur Weather Today): कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक है वही अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है।



गोरखपुर (Gorakhpur Weather Today): गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है वही अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.



वाराणसी (Varanasi Weather Today): वाराणसी में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है वहीं अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.



प्रयागराज (Pryagraj Weather Today): प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है वही अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.



मेरठ (Meerut Weather Today):मेरठ में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है वहीं अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है.





आगरा (Agra Weather Today): आगरा में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है वही अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.



मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आगामी 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश में आंधी व बारिश कई जिलों में हो सकती है. प्रदेश के कई जिलों को आज से लू से निजात मिलने की संभावना है.

