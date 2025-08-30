ETV Bharat / state

यूपी पर 48 घंटे भारी, संडे से फिर रफ्तार पकड़ेगी मानसून एक्सप्रेस; बिजली गिरने के साथ मूसलाधार बारिश का IMD अलर्ट - AAJ KA MAUSAM

मौसम विभाग के अनुसार रविवार से मानसून फिर से सक्रिय होगा, जिससे सोमवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

Etv Bharat
यूपी में 48 घंटे भारी बारिश का IMD Alert. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 9:34 AM IST

2 Min Read

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य रहा. कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई, तो कई जगह भारी बरसात भी देखने को मिली. इसके अलावा कहीं-कहीं बिजली भी गिरी. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मौसम सामान्य रहेगा.

ललितपुर, झांसी, महोबा, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में हल्की बारिश होने की संभावना है. ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. 31 अगस्त को मानसून की रफ्तार में फिर से तेजी आएगी. वहीं एक अगस्त को उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भागों में भारी बारिश होने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 27 प्रतिशत कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 2.9 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 57% कम है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, धूप खिली रही. मौसम में आद्रता अधिकतम 94 तथा न्यूनतम 67% रही. दिन में धूप खिलने से और मौसम में नमी होने के कारण उमस भरी गर्मी में इजाफा हुआ. अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 42% कम है. वहीं, एक जून से लेकर 29 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 583.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 570 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से दो प्रतिशत कम है.

यूपी में कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

  • लखीमपुर खीरी 54 मिमी
  • श्रावस्ती 53.5 मिमी
  • मेरठ 16.7 मिमी
  • शामली 14.9 मिमी
  • मुजफ्फरनगर 10 मिमी

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि शनिवार को पश्चिमी इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. पूर्वी आइसोलेटेड स्थान पर बारिश हो सकती है. रविवार से मानसून फिर से सक्रिय होगा, जिससे सोमवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

ये भी पढ़ेंः 48 घंटे बाद मानसून पकड़ेगा रफ्तार; भारी बारिश का अनुमान, आज उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में अलर्ट

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य रहा. कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई, तो कई जगह भारी बरसात भी देखने को मिली. इसके अलावा कहीं-कहीं बिजली भी गिरी. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मौसम सामान्य रहेगा.

ललितपुर, झांसी, महोबा, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली में हल्की बारिश होने की संभावना है. ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा. 31 अगस्त को मानसून की रफ्तार में फिर से तेजी आएगी. वहीं एक अगस्त को उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भागों में भारी बारिश होने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 5.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 27 प्रतिशत कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6.7 मिलीमीटर के सापेक्ष 2.9 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 57% कम है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, धूप खिली रही. मौसम में आद्रता अधिकतम 94 तथा न्यूनतम 67% रही. दिन में धूप खिलने से और मौसम में नमी होने के कारण उमस भरी गर्मी में इजाफा हुआ. अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 6 मिलीमीटर के सापेक्ष 3.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 42% कम है. वहीं, एक जून से लेकर 29 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 583.3 मिलीमीटर के सापेक्ष 570 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से दो प्रतिशत कम है.

यूपी में कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

  • लखीमपुर खीरी 54 मिमी
  • श्रावस्ती 53.5 मिमी
  • मेरठ 16.7 मिमी
  • शामली 14.9 मिमी
  • मुजफ्फरनगर 10 मिमी

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि शनिवार को पश्चिमी इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. पूर्वी आइसोलेटेड स्थान पर बारिश हो सकती है. रविवार से मानसून फिर से सक्रिय होगा, जिससे सोमवार को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है.

ये भी पढ़ेंः 48 घंटे बाद मानसून पकड़ेगा रफ्तार; भारी बारिश का अनुमान, आज उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में अलर्ट

For All Latest Updates

TAGGED:

UP WEATHER NEWSUP WEATHER LATEST UPDATESUP IMD ALERT HEAVY RAINUP NEWSAAJ KA MAUSAM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.