ETV Bharat / state

प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; पश्चिम यूपी में हल्की बारिश, पूरब में ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना निम्नदाब क्षेत्र मध्य भारत से होकर पश्चिम भारत पर अवदाब बना रहा है.

प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट.
प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 9:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई. पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बादलों की गरज भी हुई.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानतः बारिश 7.3 मिमी के सापेक्ष 1.3 मिमी रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 82 फीसदी कम है. वहीं, पश्चिमी यूपी में अनुमानतः बारिश 5 मिमी के सापेक्ष जीरो मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 99% कम है.

भारी वर्षा होने की संभावना: मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है.

कैसा रहेगा लखनऊ का मौसम: राजधानी में गुरुवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली. दोपहर बाद बादल छाए और तेज झोकेदार हवाएं भी चलीं. बादल छाए रहने और तेज हवाओं के चलने से लखनऊवासियों को उमस भरी गर्मी से हल्की राहत मिली. वहीं, शाम के समय फिर से उमस भरी गर्मी शुरू हो गई.

राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शुक्रवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. हालांकि आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानतः बारिश 6.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.8 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 88% कम है. वहीं, 1 जून से लेकर 11 सितंबर तक अनुमानतः बारिश 665.2 मिलीमीटर के हिसाब से 652.01 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 2% कम है.

यूपी का मौसम.
यूपी का मौसम. (Photo Credit: ETV Bharat)

बारिश के टॉप 5 जिले

  • आजमगढ़ 5 मिमी
  • बलिया 9 मिमी
  • कुशीनगर 4 मिमी
  • महाराजगंज 20.6 मिमी
  • सिद्धार्थनगर 5 मिमी

क्या है मानसून का हाल: मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्नदाब क्षेत्र मध्य भारत से गुजरकर पश्चिमी भारत पर अवदाब बना रहा है. यह अवदाब पाकिस्तान की ओर आगे बढ़ने के साथ ही मानसून द्रोणी उससे अलग होकर प्रदेश में अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसक रहा है. इसके बरेली और बाराबंकी से होकर गुजरने की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के पूर्वी तराई भाग में हल्की से मध्यम वर्षा हुई.

महराजगंज के निचले में भारी बारिश दर्ज की गई. आगामी 24 घंटे के दौरान इसके और उत्तर की ओर खिसकने की संभावना को देखते हुए 12 सितंबर को प्रदेश के उत्तरी तराई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी.

साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड सीमा से लगे जिलों में मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है. इस दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कोई प्रभावी बारिश नहीं होने से मौसम शुष्क रहने से छिटपुट वर्षा तक सीमित रहने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: यूपी में बाढ़; आगरा में गिरा यमुना का जलस्तर, बटेश्वर में रौद्र रूप बरकरार, फर्रुखाबाद में भी परेशानी जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN WARNING IN 13 DISTRICTSUP WEATHER REPORT RAIN IN SOME AREAKAISA RAHE UTTAR PRADESH KA MAUSAMUP MAUSAM KA HAL BARISH KA ALERTUP WEATHER REPORT UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.