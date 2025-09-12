ETV Bharat / state

प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; पश्चिम यूपी में हल्की बारिश, पूरब में ऐसा रहेगा मौसम

लखनऊ: पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई. पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बादलों की गरज भी हुई.

पिछले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानतः बारिश 7.3 मिमी के सापेक्ष 1.3 मिमी रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 82 फीसदी कम है. वहीं, पश्चिमी यूपी में अनुमानतः बारिश 5 मिमी के सापेक्ष जीरो मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 99% कम है.

भारी वर्षा होने की संभावना: मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है.

कैसा रहेगा लखनऊ का मौसम: राजधानी में गुरुवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा. तेज धूप निकली. दोपहर बाद बादल छाए और तेज झोकेदार हवाएं भी चलीं. बादल छाए रहने और तेज हवाओं के चलने से लखनऊवासियों को उमस भरी गर्मी से हल्की राहत मिली. वहीं, शाम के समय फिर से उमस भरी गर्मी शुरू हो गई.

राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, शुक्रवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. हालांकि आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानतः बारिश 6.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 0.8 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 88% कम है. वहीं, 1 जून से लेकर 11 सितंबर तक अनुमानतः बारिश 665.2 मिलीमीटर के हिसाब से 652.01 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. यह सामान्य से 2% कम है.