लखनऊः यूपी में एक बार फिर से मानसून क्लाइमैक्स दिखाने आ गया है. मौसम विभाग ने फिर से यूपी के कई जिलों में आज से भारी बारिश की संभावना जताई है. यूपी के 26 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है. चलिए जानते हैं यूपी के मौसम के बारे में.



इन जिलों में आज भारी बारिश की संभावनाः सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर.

बीते 24 घंटे के मौसम का हाल. (etv bharat gfx)

24 घंटे में इन जिलों में हुई बारिश. (etv bharat gfx)

राजधानी लखनऊ में शनिवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा तेज धूप के खिली दोपहर बाद कई स्थानों पर अचानक रिमझिम बारिश शुरू हुई जो कि कई बार रुक-रुक कर होती रही. शाम के समय भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई. 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चलती रही. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है.

मौसम पर एक नजर. (imd lucknow)

24 घंटे में 4 फीसदी बारिश आधिक हुईः पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 4.8 मिलीमीटर के सापेक्ष 5 मिमी रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 4% अधिक है. वहीं, एक जून से 30 अगस्त तक अनुमानित बारिश 588.01 मिली मीटर के सापेक्ष 575 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 2% कम है. मुजफ्फरनगर में 63.7 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है.



मौसम विज्ञानी क्या बोलेः मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सिंह ने बताया कि आगामी 3 दिनों के दौरान प्रदेश में मानसूनी सक्रियता के चलते भारी वर्षा की संभावना है. आगामी 2-3 दिनों के दौरान मानसूनी गतिविधियों में वृद्धि होने से अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी. 31 अगस्त से 2 सितंबर तक यूपी में भारी बारिश की संभावना है.







