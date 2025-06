ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश का अजब मौसम; 45 जिलों में बारिश का अलर्ट, बांदा का तापमान 44 डिग्री, आगरा में सबसे ज्यादा बरसे बदरा - UP WEATHER NEWS

यूपी के 45 जिलों में तेज हवाएं चलने और बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; Getty Images )

Published : June 2, 2025 at 10:17 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 10:43 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिलाजुला मौसम देखने को मिल रहा है. कहीं-कहीं तेज धूप छाई हुई है तो कहीं बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश भी हो रही है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं. बात की जाए पिछले 24 घंटे की तो बांदा सबसे अधिक तापमान वाला जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तो आगरा में सबसे अधिक बारिश 6 मिमी रिकॉर्ड की गई. सोमवार को भी उत्तर प्रदेश के 45 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई है. इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की व मध्यम बारिश भी हो सकती है. यूपी के इन जिलों में बिजली गिरने के आसार: देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में मौसम विभाग ने बिजली गिरने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. लखनऊ का मौसम: लखनऊ में रविवार को मौसम शुष्क रहा, सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे. हवाओं के चलने से मौसम सुहावना बना रहा. वहीं जैसे ही दिन शुरू हुआ तेज धूप निकली और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में धूल भरी हवाएं चल सकती हैं. अधिकतम तापमान 39 में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी का कौन सा जिला रहा सबसे ज्यादा गर्म: उत्तर प्रदेश का बांदा रविवार को सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. सबसे कम तापमान आगरा जिले में 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया, अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने की संभावना है. उसके बाद अचानक 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट तथा उसके बाद उतनी ही वृद्धि होने की संभावना है. ये भी पढ़ेंः UP में मौसम बेलगाम; अलीगढ़ में आंधी के बाद तेज बारिश, 45 जिलों में आंधी-वर्षा और बिजली गिरने का अलर्ट

Last Updated : June 2, 2025 at 10:43 AM IST