यूपी में इस हफ्ते जोरदार बारिश; 35 जिलों के लिए अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी

यूपी में बारिश की संभावना. ( Photo Credit : ETV Bharat )

September 15, 2025

लखनऊ : पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की व एक दो-जगह भारी बारिश दर्ज की गई. पश्चिम यूपी में लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा. एक एक दो जिलों में हल्की बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार से मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की पूर्वी और मध्य भाग में गरज चमक के साथ हल्की और कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. सोमवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है. इन जिलों में बारिश की संभावना. (Photo Credit : ETV Bharat)



मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना : कौशाम्बी, प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर एवं आसपास के इलाकों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान है.

