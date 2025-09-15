यूपी में इस हफ्ते जोरदार बारिश; 35 जिलों के लिए अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी
मौसम विभाग के मुताबिक, 17-18 सितंबर को पश्चिमी-पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ लखनऊ में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 9:09 AM IST|
Updated : September 15, 2025 at 9:57 AM IST
लखनऊ : पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की व एक दो-जगह भारी बारिश दर्ज की गई. पश्चिम यूपी में लगभग सभी जिलों में मौसम शुष्क रहा. एक एक दो जिलों में हल्की बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार से मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा. जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की पूर्वी और मध्य भाग में गरज चमक के साथ हल्की और कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. सोमवार को राजधानी लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 33 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है.
मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना : कौशाम्बी, प्रयागराज, फ़तेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर एवं आसपास के इलाकों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान है.
रविवार को लखनऊ का मिजाज ; राजधानी लखनऊ में रविवार को सुबह से ही तेज धूप खिली. मौसम में नमी होने तथा तेज धूप खिलने के कारण उमस भरी गर्मी में इजाफा हुआ. अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है. न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम में अधिकतम आर्द्रता 91% तथा न्यूनतम आर्द्रता 51% रिकॉर्ड की गई.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान से शुरू हुई मानसून वापसी के बीच आगामी सप्ताह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी वर्षा की संभावना है. इससे तराई, पूर्वांचल एवं मध्यांचल के जिलों में आगामी सप्ताह के दौरान मेघगर्जन एवं मध्यम वर्षा के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है. 17-18 सितंबर के दौरान राजधानी लखनऊ में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है.
यह भी पढ़ें : 15 से 18 सितंबर तक पूर्वांचल में भारी बरसात की संभावना; यूपी के तराई वाले इलाकों में हुई झमाझम बारिश
यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; पश्चिमी इलाकों में हल्की बारिश, पूरब में ऐसा रहेगा मौसम