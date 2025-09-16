यूपी के इन जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना, जानिए मानसून अलर्ट
पिछले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य रहा, आज कई जिलों में आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 8:53 AM IST
लखनऊः पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून सामान्य रहा. हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई. बीते 24 घंटे में अनुमानित बारिश 7.4 मिलीमीटर के सापेक्ष 7.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग ने मंगलवार को यूपी के कई जिलों के लेकर बारिश का अलर्ट जारी किया है. चलिए जानते हैं इनके बारे में.
आज इन जिलों में भारी वर्षा की संभावनाः चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर.
आज इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाः बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर.
लखनऊ का आज का मौसम: राजधानी लखनऊ में सुबह से ही आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया. 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के तेज रफ्तार से हवा भी चलती रही. दिन में कई बार रिमझिम बारिश हुई. भीषण गर्मी से राहत मिली. अधिकतम तापमान रविवार के मुकाबले 6 डिग्री सेल्सियस गिरकर 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.