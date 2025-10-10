यूपी में अब लीजिए गुलाबी ठंड का आनंद; हल्की बारिश के बीच तेज हवा चलने का IMD अलर्ट
पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. कुछ जगहों पर तेज हवा चलीं.
October 10, 2025
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बीते कई दिन हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम सामान्य होने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों में शुक्रवार को आसमान साफ रहने वाला है. इस दौरान कुछ जिलों में हल्के बादल नजर आ सकते हैं लेकिन, बारिश होने के आसार नहीं हैं.
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 24 और 26 सितंबर को दो चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग से वापस हो चुका है. इसके बाद अब प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है. इसके चलते प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है.
इस दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है. जबकि न्यूनतम तापमान में कुछ स्थानों पर थोड़ी और गिरावट होने की संभावना है. आगामी 4-5 दिन में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. जिससे प्रदेश में लोगों को गुलाबी ठंडक का अहसास होगा.
गुरुवार को मेरठ जिले में सबसे कम तापमान न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं उरई जिले में सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है.
लखनऊ का मौसम: लखनऊ में गुरुवार को आसमान साफ रहा. सुबह-शाम हल्की धुंध छाई रही. दिन में कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही रही. अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री, जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. लखनऊ में भी सुबह-शाम के समय ठंडक में वृद्धि हुई है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शुक्रवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा. सुबह-शाम के समय हल्की धुंध छाई रहेगी. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है. आगामी 5 दिन तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. न्यूनतम तापमान कम होने से सुबह व शाम के समय गुलाबी ठंड का अहसास होगा.
