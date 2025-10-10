ETV Bharat / state

यूपी में अब लीजिए गुलाबी ठंड का आनंद; हल्की बारिश के बीच तेज हवा चलने का IMD अलर्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बीते कई दिन हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम सामान्य होने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों में शुक्रवार को आसमान साफ रहने वाला है. इस दौरान कुछ जिलों में हल्के बादल नजर आ सकते हैं लेकिन, बारिश होने के आसार नहीं हैं.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून 24 और 26 सितंबर को दो चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग से वापस हो चुका है. इसके बाद अब प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र नहीं है. इसके चलते प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है.

इस दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है. जबकि न्यूनतम तापमान में कुछ स्थानों पर थोड़ी और गिरावट होने की संभावना है. आगामी 4-5 दिन में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. जिससे प्रदेश में लोगों को गुलाबी ठंडक का अहसास होगा.

पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. कुछ जगहों पर 20 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चली. न्यूनतम तापमान में हल्की कमी दर्ज की गई. वहीं, अधिकतम तापमान सामान्य रहा.

गुरुवार को मेरठ जिले में सबसे कम तापमान न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं उरई जिले में सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है.