यूपी से बारिश OUT, हीट वेव IN; 4 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट, 6 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान - UP WEATHER NEWS

उत्तर प्रदेश में 4 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट. ( Photo Credit; Getty Images )

लखनऊ: पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त होने से उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है. आगामी 4 दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. ज्यादातर जिलों में शुक्रवार को अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई. शनिवार को भी तापमान में वृद्धि होगी. 48 घंटे बाद प्रदेश के कुछ इलाकों में हीट वेव कंडीशन भी हो सकती है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पिछले दिनों हुई बारिश के कारण मौसम में 60 से लेकर 80% तक आद्रता है. अब मौसम शुष्क हो गया है. बारिश की संभावना नहीं है. तेज धूप निकल रही है. ऐसे में वायु में व्याप्त नमी और तेज धूप के कारण उमस भरी गर्मी में वृद्धि होगी. लखनऊ का मौसम: लखनऊ में भी शुक्रवार को आसमान साफ रहा, सुबह से ही तेज धूप खिली रही. मौसम में नमी होने के कारण उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 41 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.