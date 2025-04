ETV Bharat / state

यूपी में बदला मौसम; 3 जिलो में गिरे ओले, 16 में झमाझम बारिश, 45 जनपद में बिजली गिरने के साथ बरसात का अलर्ट - UP WEATHER NEWS

लखनऊ में बारिश से मौसम हुआ सुहावना. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 10, 2025 at 9:25 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 10:05 AM IST 6 Min Read

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बुधवार की रात से अचानक मौसम में करवट बदली है. रात से गुरुवार की सुबह तक प्रदेश के 3 जिलों में ओले गिरने की सूचना है. 16 जिलों में भारी बारिश भी देखने को मिली. लखनऊ समेत यूपी के 45 जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. लखीमपुर खीरी में गिरे ओले, किसान चिंतित: लखीमपुर खीरी में तेज हवाओं के साथ रात से बारिश हो रही है. कई क्षेत्रों में ओले भी गिरे. इससे किसनों की चिंता बढ़ गई है. फिरोजाबाद में बिजली गिरने से महिला की मौत: फिरोजाबाद जिले में गुरुवार की सुबह तेज गड़गड़ाहट के साथ बरसात हुई. बिजली गिरने से एक महिला ललिता (30) पत्नी धर्मेंद्र की झुलस कर मौत हो गई. महिला जब उपलों को ढकने के लिए घर से निकली, तभी ये हादसा हो गया. घटना से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है. आगरा में झमाझम बारिश, गिरा तापमान: आगरा में तीन दिन तक लोग गर्मी से बेहाल रहे. तापमान 42 डिग्री पार हो गया था. लेकिन, गुरुवार सुबह मौसम राहत लेकर आया. अलसुबह आगरा में मौसम ने एकदम से करवट ली. पहले आसमान में बादल छाए. तेज हवाएं चलीं और इसके बाद बारिश हुई. जिससे तापमान एकदम धड़ाम हो गया. गर्मी से लोगों को राहत मिली है. मौसम विभाग ने बारिश का दिया था पूर्वानुमान: मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि सात, आठ और नौ अप्रैल को गर्मी अपने तेवर दिखाएगी. मगर, इसके बाद मौसम करवट लेगा. जिससे अगले तीन दिन तक गर्मी से राहत के आसार जताए गए हैं. यही वजह रही कि आगरा में बुधवार को तेज धूल भरी हवा चली. 12 अप्रैल तक तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट आएगी. आगरा और आसपास के जिलों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम ने करवट ली है. यूपी में 2 दिन तक होगी बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दो दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से आंधी चलने तथा गरज चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. अप्रैल में बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी: अचानक मौसम में हुए बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है. क्योंकि अभी गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है. बारिश होने तथा तेज हवाओं के चलने से फसलों के खराब होने की आशंका है. आम के पेड़ों में भी छोटे-छोटे फल लगे हुए हैं. तेज हवाओं के चलने से आम के बागवानों को भी काफी नुकसान होने की संभावना है. यूपी के 45 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट: प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

यूपी में 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं: मौसम विभाम ने चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. लखनऊ में बारिश से मौसम हुआ सुहावना: लखनऊ में गुरुवार सुबह से ही बादलों ने आसमान में डेरा जमा लिया है. तेज रफ्तार हवा चलने के साथ ही कहीं-कहीं हल्की बारिश भी शुरू हो गई है पिछले कई दिनों से पड रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है. बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ रहा तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 38 में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. झांसी में पारा 42 डिग्री: बुधवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम तापमान फतेहपुर जिले में 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. यूपी में क्यों बदला मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 8 अप्रैल को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ा है. जिसके चलते उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी. कुछ जगहों पर बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. फर्रुखाबाद में बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी: फर्रुखाबाद जिले में गुरुवार को सुबह से ही मौसम बदला-बदला नजर आया. तेज हवाएं व हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो रही है. जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. आम जनमानस को गर्मी से राहत मिल गई है. किसानों के मुताबिक गेहूं की खड़ी फसल व तंबाकू की फसल के लिए यह मौसम बहुत ही खराब है. जिसके चलते गेहूं की फसल व तंबाकू की फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है. तेज हवा व बूंदाबांदी से किसान अब खेतों में गेहूं के कटे का भूसा सुरक्षित करने में लगे हुए हैं. जो गेहूं काटने के लिए तैयार है उसको भी सुरक्षित रखने का उपाय ढूंढ रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, वज्रपात के दृष्टिगत सम्बन्धित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों की मदद करें।. फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराई जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. ये भी पढ़ेंः यूपी मौसम अपडेट; 23 जिलों में बारिश की संभावना, 17 जिलों में हीट वेव की चेतावनी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बुधवार की रात से अचानक मौसम में करवट बदली है. रात से गुरुवार की सुबह तक प्रदेश के 3 जिलों में ओले गिरने की सूचना है. 16 जिलों में भारी बारिश भी देखने को मिली. लखनऊ समेत यूपी के 45 जिलों में आज मौसम विभाग ने बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है. लखीमपुर खीरी में गिरे ओले, किसान चिंतित: लखीमपुर खीरी में तेज हवाओं के साथ रात से बारिश हो रही है. कई क्षेत्रों में ओले भी गिरे. इससे किसनों की चिंता बढ़ गई है. फिरोजाबाद में बिजली गिरने से महिला की मौत: फिरोजाबाद जिले में गुरुवार की सुबह तेज गड़गड़ाहट के साथ बरसात हुई. बिजली गिरने से एक महिला ललिता (30) पत्नी धर्मेंद्र की झुलस कर मौत हो गई. महिला जब उपलों को ढकने के लिए घर से निकली, तभी ये हादसा हो गया. घटना से परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है. आगरा में झमाझम बारिश, गिरा तापमान: आगरा में तीन दिन तक लोग गर्मी से बेहाल रहे. तापमान 42 डिग्री पार हो गया था. लेकिन, गुरुवार सुबह मौसम राहत लेकर आया. अलसुबह आगरा में मौसम ने एकदम से करवट ली. पहले आसमान में बादल छाए. तेज हवाएं चलीं और इसके बाद बारिश हुई. जिससे तापमान एकदम धड़ाम हो गया. गर्मी से लोगों को राहत मिली है. मौसम विभाग ने बारिश का दिया था पूर्वानुमान: मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि सात, आठ और नौ अप्रैल को गर्मी अपने तेवर दिखाएगी. मगर, इसके बाद मौसम करवट लेगा. जिससे अगले तीन दिन तक गर्मी से राहत के आसार जताए गए हैं. यही वजह रही कि आगरा में बुधवार को तेज धूल भरी हवा चली. 12 अप्रैल तक तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट आएगी. आगरा और आसपास के जिलों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम ने करवट ली है. यूपी में 2 दिन तक होगी बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दो दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा. उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से आंधी चलने तथा गरज चमक के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. अप्रैल में बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी: अचानक मौसम में हुए बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है. क्योंकि अभी गेहूं की फसल खेतों में खड़ी है. बारिश होने तथा तेज हवाओं के चलने से फसलों के खराब होने की आशंका है. आम के पेड़ों में भी छोटे-छोटे फल लगे हुए हैं. तेज हवाओं के चलने से आम के बागवानों को भी काफी नुकसान होने की संभावना है. यूपी के 45 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट: प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है. यूपी में 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं: मौसम विभाम ने चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. लखनऊ में बारिश से मौसम हुआ सुहावना: लखनऊ में गुरुवार सुबह से ही बादलों ने आसमान में डेरा जमा लिया है. तेज रफ्तार हवा चलने के साथ ही कहीं-कहीं हल्की बारिश भी शुरू हो गई है पिछले कई दिनों से पड रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है. बुधवार को लखनऊ में आसमान साफ रहा तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 38 में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. झांसी में पारा 42 डिग्री: बुधवार को उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम तापमान फतेहपुर जिले में 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. यूपी में क्यों बदला मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि 8 अप्रैल को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ा है. जिसके चलते उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी. कुछ जगहों पर बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है. फर्रुखाबाद में बारिश से किसानों की चिंता बढ़ी: फर्रुखाबाद जिले में गुरुवार को सुबह से ही मौसम बदला-बदला नजर आया. तेज हवाएं व हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो रही है. जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं. आम जनमानस को गर्मी से राहत मिल गई है. किसानों के मुताबिक गेहूं की खड़ी फसल व तंबाकू की फसल के लिए यह मौसम बहुत ही खराब है. जिसके चलते गेहूं की फसल व तंबाकू की फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है. तेज हवा व बूंदाबांदी से किसान अब खेतों में गेहूं के कटे का भूसा सुरक्षित करने में लगे हुए हैं. जो गेहूं काटने के लिए तैयार है उसको भी सुरक्षित रखने का उपाय ढूंढ रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, वज्रपात के दृष्टिगत सम्बन्धित जनपदों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर राहत कार्य पर नजर रखें और प्रभावित लोगों की मदद करें।. फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर शासन को आख्या उपलब्ध कराई जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. ये भी पढ़ेंः यूपी मौसम अपडेट; 23 जिलों में बारिश की संभावना, 17 जिलों में हीट वेव की चेतावनी

Last Updated : April 10, 2025 at 10:05 AM IST