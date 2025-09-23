ETV Bharat / state

यूपी फिर बढ़ेंगी मानसूनी गतिविधियां; 25 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान

यूपी में मौसम. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 23, 2025 at 8:51 AM IST 3 Min Read