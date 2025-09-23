ETV Bharat / state

यूपी फिर बढ़ेंगी मानसूनी गतिविधियां; 25 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश का अनुमान

पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा के साथ मेघगर्जन भी हुआ.

यूपी में मौसम.
यूपी में मौसम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 8:51 AM IST

लखनऊ : प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां कम होने के कारण इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है. आसमान साफ होने के कारण तेज धूप निकल रही है. तेज धूप खिलने से ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गया है. आगामी 10 दिनों तक अधिकतम तापमान ऐसा ही बना रहने की संभावना है. हालांकि 25 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होने का अनुमान है. इसके अलावा मौसम विभाग ने 26, 27 व 28 सितंबर को पूर्वी भागों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है.

यूपी में मौसम का अनुमान.
यूपी में मौसम का अनुमान.




पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 3.7 मिली मीटर के सापेक्ष जीरो मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 99% कम है. वहीं 1 जून से लेकर 22 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 723 मिली मीटर के सापेक्ष 695.6 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 4% कम है. बीते 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमान बारिश 4.9 मिली मीटर के सापेक्ष 0.2 मिमी रिकॉर्ड की गई जो सामान्य से 98% कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा जो की समान्य से 100% कम है.


मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ में सोमवार को आसमान साफ रहा. तेज धूप खिली मौसम में सामान्य से अधिक आद्रता होने व तेज धूप खिलने के कारण उमस भरी गर्मी में वृद्धि हुई. दिन में कई बार बादलों की भी आवाजाही रही और कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. मंगलवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि आगामी 48 घंटे तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक-दो इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. 25 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होने का अनुमान है. वहीं 26, 27 व 28 सितंबर को पूर्वी भागों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

