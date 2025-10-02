दशहरे पर शस्त्र पूजन का यह है मुहूर्त; जानिए नीलकंठ का दर्शन क्यों माना गया है शुभ?
जय और विजय की पूजा का भी विधान, धार्मिक मान्यताओं के पीछे की क्या है कथा जानिए...
Published : October 2, 2025 at 1:15 PM IST
वाराणसी: आज असत्य पर सत्य की विजय दशहरे का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. शाम को रावण दहन के साथ भगवान श्री राम के विजय उत्सव को भी लोग अपने तरीके से मनाएंगे. इन सब के बीच दशहरे पर कुछ मान्यताएं हैं. जिनमें नीलकंठ के दर्शन के साथ ही शमी के वृक्ष का पूजन और शस्त्र पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है.इसके लिए मुहूर्त बेहद महत्वपूर्ण होता है.
दशहरे को लेकर पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है. यह पर्व धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है और भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर पृथ्वी को आतंक से मुक्त करवाया था. इसके अलावा देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर धरती को राक्षसों से बचाया था. एक तरफ जहां विजयादशमी के दिन रावण दहन होता है तो वहीं माता की प्रतिमाओं का विसर्जन भी आज ही के दिन है. दशहरे से जुड़ीं कुछ मान्यताएं हैं, जिनका अपने हिसाब से लोग पालन करते हैं.
शमी की पूजा शुभ: पंडित ऋषि द्विवेदी बताते हैं, इस दिन शमी का पौधा लगाना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि शमी में लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा होती है. भगवान विष्णु के आशीर्वाद और माता लक्ष्मी के आगमन के प्रतीक स्वरूप शमी के पौधे को घर में रखना और आज के दिन उसकी पूजा करना अति उत्तम होता है. रावण दहन के बाद रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करना भी फलदाई माना जाता है, यदि आप रावण दहन में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो फिर भी शाम को गोधुली बेला में घर पर स्नान करने के बाद सुंदरकांड का पाठ करें यह अति उत्तम माना गया है. इसके अलावा आज के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है.
यह है पूजन का मुहूर्त: पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि शस्त्र पूजन व दशहरा पूजन के लिए मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर 2:09 से 2:56 तक शुभ समय है, जबकि दोपहर 1:21 से 3:44 तक शस्त्र पूजन करना उत्तम माना जा रहा है. प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद रावण दहन की प्रक्रिया पूरी होती है, जो शाम 6:05 पर शुरू होगी क्योंकि इस वक्त सूर्य अस्त होंगे.
नीलकंठ का दर्शन: पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन की पुरानी परंपरा हैं. इसे शुभ का संकेत माना जाता है. भगवान शिव को भी नीलकंठ के रूप में पूजा जाता है. महादेव ने समुद्र मंथन के दौरान विषपान किया था. जिसके कारण उनका गला नील पड़ा और उनको नीलकंठ नाम मिला. एक कथा के अनुसार रावण वध के बाद भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए लक्ष्मण के साथ महादेव की आराधना की थी. उस वक्त भगवान शिव ने उन्हें नीलकंठ रूप में ही दर्शन दिए थे, तभी से यह विधान है कि नीलकंठ का दर्शन दशहरे पर होना अति शुभ होता है और साक्षात शिव का दर्शन माना जाता है. नीलकंठ के दर्शन से शुभ और जीवन में किस्मत खुलने के संकेत माने जाते हैं. इसके लिए एक पंक्ति भी बड़ी प्रसिद्ध है, नीलकंठ तुम नीले रहियो, सारी बात राम से कहियो. नीलकंठ से लोग अपनी बातों और अपनी इच्छाओं को भी व्यक्त करते हैं.
जय-विजय पूजन का विधान: कहना है कि इसके अलावा दशहरे पर जय और विजय के पूजन का भी विधान है. ऐसा माना जाता है कि यह दोनों बैकुंठ लोक के द्वारपाल हैं. दशहरे पर जय और विजय की पूजा भी की जाती है ताकि भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो और हर कार्य में जय-विजय मिले.
