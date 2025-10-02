ETV Bharat / state

दशहरे पर शस्त्र पूजन का यह है मुहूर्त; जानिए नीलकंठ का दर्शन क्यों माना गया है शुभ?

वाराणसी: आज असत्य पर सत्य की विजय दशहरे का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. शाम को रावण दहन के साथ भगवान श्री राम के विजय उत्सव को भी लोग अपने तरीके से मनाएंगे. इन सब के बीच दशहरे पर कुछ मान्यताएं हैं. जिनमें नीलकंठ के दर्शन के साथ ही शमी के वृक्ष का पूजन और शस्त्र पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है.इसके लिए मुहूर्त बेहद महत्वपूर्ण होता है.

दशहरे को लेकर पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व है. यह पर्व धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है और भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर पृथ्वी को आतंक से मुक्त करवाया था. इसके अलावा देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर धरती को राक्षसों से बचाया था. एक तरफ जहां विजयादशमी के दिन रावण दहन होता है तो वहीं माता की प्रतिमाओं का विसर्जन भी आज ही के दिन है. दशहरे से जुड़ीं कुछ मान्यताएं हैं, जिनका अपने हिसाब से लोग पालन करते हैं.

शमी की पूजा शुभ: पंडित ऋषि द्विवेदी बताते हैं, इस दिन शमी का पौधा लगाना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि शमी में लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा होती है. भगवान विष्णु के आशीर्वाद और माता लक्ष्मी के आगमन के प्रतीक स्वरूप शमी के पौधे को घर में रखना और आज के दिन उसकी पूजा करना अति उत्तम होता है. रावण दहन के बाद रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करना भी फलदाई माना जाता है, यदि आप रावण दहन में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं तो फिर भी शाम को गोधुली बेला में घर पर स्नान करने के बाद सुंदरकांड का पाठ करें यह अति उत्तम माना गया है. इसके अलावा आज के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है.

यह है पूजन का मुहूर्त: पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि शस्त्र पूजन व दशहरा पूजन के लिए मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर 2:09 से 2:56 तक शुभ समय है, जबकि दोपहर 1:21 से 3:44 तक शस्त्र पूजन करना उत्तम माना जा रहा है. प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद रावण दहन की प्रक्रिया पूरी होती है, जो शाम 6:05 पर शुरू होगी क्योंकि इस वक्त सूर्य अस्त होंगे.