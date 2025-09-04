ETV Bharat / state

बनारस के इन नौ कुंडों में इस बार नवरात्रि पर क्यों नहीं होगा देवी प्रतिमा विसर्जन? जानिए वजह - VARANASI NEWS

22 सितंबर से शुरू हो रहा शक्ति की आराधना का महापर्व, नगर निगम ने क्या तैयारी की जानिए.

ETV Bharat
बनारस में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन अस्थायी कुंडों में होगा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 12:00 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 12:21 PM IST

4 Min Read

वाराणसी : हाल ही में गणेश उत्सव संपन्न हुआ है और अब दुर्गा पूजा की तैयारी है. 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं. कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि प्रतिमाओं का गंगा मे विसर्जन नहीं किया जाएगा. रोक लगने के बाद शहर के अलग-अलग कुंड और तालाबों में विसर्जन किया जा रहा था लेकिन इस बार नगर निगम में इन 9 कुंड और तालाबों के रिनोवेशन के कारण यहां विसर्जन पर रोक लगा दी है. जिसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अस्थाई तालाब तैयार किए जा रहे हैं, जहां विसर्जन की व्यवस्था की जाएगी.

वहीं इस बारे में वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया, कुण्डों में मूर्ति विसर्जन के सम्बन्ध में नगर निगम की मुहिम में नागरिकों के सुझाव आये हैं. दुर्गा पूजा के बाद मूर्तियों के विसर्जन के लिए वाराणसी नगर निगम ने ‘ग्रीन प्लान’ लागू किया है. अब ऐतिहासिक कुंडों और तालाबों में प्रतिमाएं नहीं उतरेंगी, बल्कि अस्थायी तालाबों में विसर्जन होगा.

विसर्जन के लिए जगहों का सुझाव : नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने 28 अगस्त को नागरिकों से अपील की थी कि वे पर्यावरण और धरोहर बचाने के इस प्रयास में सहयोग दें और विसर्जन स्थलों के लिए अपने सुझाव भेजें. नगर आयुक्त के अपील पर 9 नागरिकों ने अपने सुझाव भेजे. जिसमें विद्यानन्द शर्मा ने सगरा तालाब माधोपुरा, इशान मेहरोत्रा ने गोलगड्डा के आगे नुआव पोखरा में कुण्ड बनाकर, उमेश कुमार मौर्या ने बेनियाबाग तालाब का नाम सुझाया, मनीष गुप्ता ने मोती झील महमूरगंज, सत्यम सिंह ने सुझाव दिया कि मूर्ति विसर्जन पश्चिम बंगाल के तर्ज पर, मूर्तियों को क्रेन द्वारा गंगा में विसर्जन करने के तत्पश्चात क्रेन से वापिस निकाल लिया जाए. जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा. धर्मेन्द्र सिंह टिंकू ने दुर्गाकुण्ड के सामने दयाल टावर के बगल में खाली भूमि पर और पद्मश्री चौराहे के पास कुरूक्षेत्रा के तालाब में, अजय सिंह ने कमौली तालाब चिरईगांव में, हरीश शर्मा ने गंगा नदी के नस पार अस्थायी कुण्ड बनाकर मूर्ति विसर्जन करने का सुझाव दिया है.

पर्यावरण संरक्षण सबकी जिम्मेदारी : महापौर अशोक कुमार तिवारी ने नागरिकों से अपील की है, शहर के प्राचीन कुंड संस्कृति और इतिहास की धरोहर हैं. इनका सौंदर्यीकरण कर इन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी नागरिकों की भी है. विसर्जन से फैलने वाली गंदगी और जलीय जीवों को होने वाले नुकसान को देखते हुए निगम ने अपील की है कि लोग इन तालाबों और कुंडों में प्रतिमा विसर्जन न करें. इसके लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थल बताए जा सकते नगर निगम, वाराणसी ने शंकुलधारा कुण्ड के पास वैकल्पिक व्यवस्था पूरी कर ली है.

टोल फ्री नंबर पर दें सुझाव : नगर आयुक्त ने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और समितियों से कहा, कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त स्थल का नाम, जीपीएस लोकेशन और फोटो व्हाट्सएप नंबर 8601872688 पर भेज सकते हैं. वर्मा का कहना है कि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन बिना असुविधा और पर्यावरणीय क्षति के कराया जाएगा. नागरिक अपने सुझाव अवश्य भेजें, ताकि सभी के सहयोग से इस परंपरा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से निभाया जा सके.

इन 9 कुंडों में प्रतिमा का विसर्जन नहीं होगाः नगर निगम, वाराणसी ने कुल 9 कुंडों जिनमें शंकुलधारा, बकरिया कुंड, मंदाकिनी कुंड, रामकुंड, दुर्गाकुंड, लक्ष्मी कुंड, ईश्वरगंगी तालाब, पितृ कुंड, भिखारीपुर तालाब का नगर निगम द्वारा सौन्दर्यीकरण कराया जा रहा है, जिसमें दुर्गाकुंड और शंकुलधारा तालाब का सौन्दर्यीकरण कराया है. यहां प्रतिमा विसर्जन नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : गणेश उत्सव; लखनऊ में अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर सजा विघ्नहर्ता का पंडाल, ऑपरेशन सिंदूर की भी दिखाई दे रही झलक

वाराणसी : हाल ही में गणेश उत्सव संपन्न हुआ है और अब दुर्गा पूजा की तैयारी है. 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं. कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि प्रतिमाओं का गंगा मे विसर्जन नहीं किया जाएगा. रोक लगने के बाद शहर के अलग-अलग कुंड और तालाबों में विसर्जन किया जा रहा था लेकिन इस बार नगर निगम में इन 9 कुंड और तालाबों के रिनोवेशन के कारण यहां विसर्जन पर रोक लगा दी है. जिसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अस्थाई तालाब तैयार किए जा रहे हैं, जहां विसर्जन की व्यवस्था की जाएगी.

वहीं इस बारे में वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया, कुण्डों में मूर्ति विसर्जन के सम्बन्ध में नगर निगम की मुहिम में नागरिकों के सुझाव आये हैं. दुर्गा पूजा के बाद मूर्तियों के विसर्जन के लिए वाराणसी नगर निगम ने ‘ग्रीन प्लान’ लागू किया है. अब ऐतिहासिक कुंडों और तालाबों में प्रतिमाएं नहीं उतरेंगी, बल्कि अस्थायी तालाबों में विसर्जन होगा.

विसर्जन के लिए जगहों का सुझाव : नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने 28 अगस्त को नागरिकों से अपील की थी कि वे पर्यावरण और धरोहर बचाने के इस प्रयास में सहयोग दें और विसर्जन स्थलों के लिए अपने सुझाव भेजें. नगर आयुक्त के अपील पर 9 नागरिकों ने अपने सुझाव भेजे. जिसमें विद्यानन्द शर्मा ने सगरा तालाब माधोपुरा, इशान मेहरोत्रा ने गोलगड्डा के आगे नुआव पोखरा में कुण्ड बनाकर, उमेश कुमार मौर्या ने बेनियाबाग तालाब का नाम सुझाया, मनीष गुप्ता ने मोती झील महमूरगंज, सत्यम सिंह ने सुझाव दिया कि मूर्ति विसर्जन पश्चिम बंगाल के तर्ज पर, मूर्तियों को क्रेन द्वारा गंगा में विसर्जन करने के तत्पश्चात क्रेन से वापिस निकाल लिया जाए. जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा. धर्मेन्द्र सिंह टिंकू ने दुर्गाकुण्ड के सामने दयाल टावर के बगल में खाली भूमि पर और पद्मश्री चौराहे के पास कुरूक्षेत्रा के तालाब में, अजय सिंह ने कमौली तालाब चिरईगांव में, हरीश शर्मा ने गंगा नदी के नस पार अस्थायी कुण्ड बनाकर मूर्ति विसर्जन करने का सुझाव दिया है.

पर्यावरण संरक्षण सबकी जिम्मेदारी : महापौर अशोक कुमार तिवारी ने नागरिकों से अपील की है, शहर के प्राचीन कुंड संस्कृति और इतिहास की धरोहर हैं. इनका सौंदर्यीकरण कर इन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी नागरिकों की भी है. विसर्जन से फैलने वाली गंदगी और जलीय जीवों को होने वाले नुकसान को देखते हुए निगम ने अपील की है कि लोग इन तालाबों और कुंडों में प्रतिमा विसर्जन न करें. इसके लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थल बताए जा सकते नगर निगम, वाराणसी ने शंकुलधारा कुण्ड के पास वैकल्पिक व्यवस्था पूरी कर ली है.

टोल फ्री नंबर पर दें सुझाव : नगर आयुक्त ने नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और समितियों से कहा, कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त स्थल का नाम, जीपीएस लोकेशन और फोटो व्हाट्सएप नंबर 8601872688 पर भेज सकते हैं. वर्मा का कहना है कि दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन बिना असुविधा और पर्यावरणीय क्षति के कराया जाएगा. नागरिक अपने सुझाव अवश्य भेजें, ताकि सभी के सहयोग से इस परंपरा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से निभाया जा सके.

इन 9 कुंडों में प्रतिमा का विसर्जन नहीं होगाः नगर निगम, वाराणसी ने कुल 9 कुंडों जिनमें शंकुलधारा, बकरिया कुंड, मंदाकिनी कुंड, रामकुंड, दुर्गाकुंड, लक्ष्मी कुंड, ईश्वरगंगी तालाब, पितृ कुंड, भिखारीपुर तालाब का नगर निगम द्वारा सौन्दर्यीकरण कराया जा रहा है, जिसमें दुर्गाकुंड और शंकुलधारा तालाब का सौन्दर्यीकरण कराया है. यहां प्रतिमा विसर्जन नहीं किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : गणेश उत्सव; लखनऊ में अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर सजा विघ्नहर्ता का पंडाल, ऑपरेशन सिंदूर की भी दिखाई दे रही झलक

Last Updated : September 4, 2025 at 12:21 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NEWS PLACES FOR DUGRA VISARJANकाशी न्यूजDURGA PUJA 2025ECO FRIENDLY DURGA MURTY IMMERSIONVARANASI NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.