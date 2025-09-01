ETV Bharat / state

BHU कैंपस में आईआईटी और बिरला हॉस्टल के छात्रों में बैरिकेडिंग को लेकर मारपीट, सड़क पर विरोध-नारेबाजी - VARANASI IIT BHU NEWS

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रविवार देर रात IIT BHU और बीएचयू बिरला छात्रावास के स्टूडेंट के बीच जमकर विवाद हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया. दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई. इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस और प्रॉक्टीरियल बोर्ड की टीम ने किसी तरह से छात्रों को समझाकर मामला शांत कराया. विवाद के मद्देनजर कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.



बताया जा रहा है, विवाद परिसर में लगाए गए बैरिकेडिंग को लेकर शुरू हुआ. IIT BHU की छात्रा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा के चलते कई जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है. साथ ही 10 बजे के बाद किसी भी छात्र, अन्य व्यक्ति को उस रास्ते से गुजरने की अनुमति नहीं है. हालांकि BHU के छात्र बीते लंबे समय से इस फैसले का विरोध करते आए हैं. उनका कहना रहा है, बैरियर की वजह से कैंपस के अंदर आने-जाने में दिक्कत होती है.



मौके पर पहुंची पुलिस : छात्रों का कहना है हम सभी बाहर से अपने कैंपस की तरफ जा रहे थे. इस दौरान बिरला चौराहे पर कुछ छात्रों ने रोक कर पूछा IIT से हो और बहस करने लगे. इतने में एक ने थप्पड़ मार दिया और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. मामला बढ़ता देख मौके पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंच गए हालांकि तब तक बीएचयू प्रशासन भी मौके पर पहुंच गई और मामला बहुत आगे नहीं बढ़ पाया.



छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील : मारपीट विवाद की सूचना पर आईआईटी बीएचयू के छात्र बड़ी संख्या में हॉस्टल के बाहर निकल आए और डायरेक्टर ऑफिस पहुंचकर विरोध करने लगे. उनका कहना है कि आए दिन बैरियर को लेकर के विवाद खड़ा किया जाता है. IIT BHU के छात्रों को निशाना बनाया जाता है, समस्या का तत्काल समाधान करना पड़ेगा. हमारे साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. आईआईटी कैंपस की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाए.



दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई : विरोध प्रदर्शन के बाबत आईआईटी बीएचयू प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही दिलासा दिलाया कि उनकी बातों का ध्यान रखा जाएगा. यदि किसी तरीके का वाद विवाद होता है तो उसका समाधान किया जाएगा.