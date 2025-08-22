वाराणसी : भगवान सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव की महिमा अपरम्पार है. शनि ग्रह न्यायप्रिय ग्रह है, शनि ग्रह का नवग्रहों में प्रमुख स्थान है. शनि ग्रह की पूजा शनिवार के दिन विशेष फलित होती है. यदि शनिवार के दिन अमावस्या तिथि का संयोग मिल जाए, तो पूजा अधिक फलदायी होती है.



इस बार की शनि अमावस्या अधिक फलदायी : ज्योतिर्विद विमल जैन ने बताया कि इस बार शनि अमावस्या संयोगवश शनिदेव के विशेष दिन शनिवार, 23 अगस्त को पड़ रही है. भाद्रपद कृष्णपक्ष की अमावस्या तिथि शुक्रवार, 22 अगस्त को दिन में 11 बजकर 57 मिनट पर लगेगी जो कि अगले दिन शनिवार, 23 अगस्त को दिन में 11 बजकर 37 मिनट तक रहेगी. स्नान दाना आदि को अमावस्या शनिवार, 23 अगस्त को मनाया जाएगा. शनैश्चरी अमावस्या के दिन शनि ग्रह की विधि-विधान से की गई पूजा सुख, समृद्धिकारक होती है, साथ ही शनि ग्रह जनित दोषों से मुक्ति भी मिलती है. शनि अमावस्या पितृदोष की शान्ति के लिए श्रेयस्कर मानी गई है. शनि अमावस्या को कालसर्पदोष का निवारण करना विशेष मंगलकारी रहता है.



इन राशियों पर शनिग्रह/साढ़ेसाती : ज्योतिर्विद ने बताया कि वर्तमान में सिंह एवं धनु राशि पर शनिग्रह की अढैया चल रही है, जबकि कुम्भ, मीन और मेष राशि पर शनिग्रह की साढ़ेसाती का प्रभाव है. विमल जैन ने बताया कि इस दिन व्रत का विधान खास तौर पर उनके लिए जरूरी है, जिनके ऊपर शनि का प्रभाव है.





ऐसे करें व्रत-पूजन : इस दिन प्रातः काल स्नान ध्यान व अपने आराध्य देवी-देवता की पूजा-अर्चना के पश्चात् शनिव्रत का संकल्प लेना चाहिए. सम्पूर्ण दिन निराहार रहकर सायंकाल पुनः स्नान करके शनिदेव की विधि-विधान से पूजा करना चाहिए.





काला रंग शनिदेव को प्रिय : ज्योतिषाचार्य ने बताया कि शनिदेव को काले रंग की वस्तुएं जैसे काली साबूत उड़द, काला तिल, सरसों का तेल या तिल का तेल, काला छाता, लोहे का बर्तन एवं अन्य काले रंग की वस्तुएं अर्पित करना लाभकारी रहता है. इस दिन शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना तथा तेल की अखण्ड ज्योति जलाना उत्तम फलदायी माना गया है. सायंकाल शनिदेव के मन्दिर में पूजा करके दीपक जलाना चाहिए.





शनिदेव को प्रसन्न करने से मिलेगा लाभ : शनिग्रह से सम्बन्धित वस्तुओं का दान सायंकाल पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दान करने का विधान है. दान करने से शनिदेव प्रसन्न होकर भक्त को मंगल कल्याण का आशीर्वाद देते हैं. जन्मकुण्डली में शनिग्रह की उत्तम स्थिति ऐश्वर्य एवं वैभव प्रदाता होती है. व्यक्ति को समस्त भौतिक सुख मिलते हैं. जिन्हें जन्मकुण्डली के अनुसार शनिग्रह प्रतिकूल हों या शनिग्रह की महादशा का अनुकूल फल न मिल रहा हो, उन्हें अपने आराध्य देवी देवता की पूजा अर्चना करने के पश्चात् शनिदेव की पूजा का संकल्प लेकर उपवास रखकर शनिदेव की आराधना करनी चाहिए. जिससे उसका जीवन सुखमय होता है. इस दिन पीपल के वृक्ष व भगवान शिव-श्रीविष्णु जी की पूजा-अर्चना के साथ पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करने पर आरोग्य व सौभाग्य की प्राप्ति होती है.







इन शनिग्रह के मन्त्रों का जप करना होगा फलकारी-



1. ॐ शं शनैश्चराय नमः



2. ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः



3. ॐ प्रां प्रीं प्रौं सं शनैश्चराय नमः



4. ॐ नमो भगवते शनैश्चराय सूर्यपुत्राय नमः



5. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः





इन वस्तुओं का करें दान :

शनि भगवान से सम्बन्धित राजा दशरथ कृत शनिस्तोत्र, शनि चालीसा का पाठ करें.

शनिदेव जी की आरती करनी चाहिए.

इस दिन काले उड़द के दाल की खिचड़ी गरीबों में अवश्य वितरित करनी चाहिए.

काले रंग की वस्तुओं का दान भी करना चाहिए.

शनिग्रह जनित दोषों के शमन के लिए अमावस्या तिथि के दिन शनिदेव की विशेष पूजा-अर्चना करनी चाहिए.





समाज और देश पर भी होता है असर : शनैश्चरी अमावस्या कठिन व विषम प्रभाव दिखाने वाली होती है, जनमानस को विश्व में अनेकानेक अप्रत्याशित विषम घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है. प्राकृतिक एवं दैविक आपदाओं के साथ मौसम में भी अजीबो-गरीब परिवर्तन देखने को मिलता है. यान-वाहन दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है. विश्व के प्रशासकों को शासन चलाने में मुश्किलें आ सकती हैं, जिससे छत्रभंग की आशंका भी बनी रहती है. राजनेताओं में आपसी मतैक्य का अभाव बना रहेगा. राजनीति के क्षेत्र में नए समीकरण बनते हैं. कहीं-कहीं पर जन-आन्दोलन का भी संकट बना रहेगा. शेयर मार्केट, बायदा व धातु बाजार में विशेष उथल-पुथल के साथ ही अन्य अकल्पित घटनाएं देखने को मिलेंगी.





यह भी पढ़ें : शनि और बुध की युति से बन रहा 30 साल बाद नवपंचम राजयोग, इन 4 राशियों के लिए अत्यंत शुभ