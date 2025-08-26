वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय और IIT बीएचयू के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है. इस शोध में हाइपरटेंशन, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे की बीमारी से लड़ने में मददगार एक दवा को तैयार करने का दावा किया है. यह दवा हर्बल है. आयुर्वेदिक औषधियों से तैयार की गई इस दवा का नाम स्ट्रेस विन रखा गया है.



वहीं इस दवा पर किए गए शोध का प्रकाशन डिस्कवर अप्लाइड साइंस नाम के वैश्विक जनरल में किया गया है. इस शोध में BHU के आयुर्वेद संकाय के डॉक्टर संजीव कुमार, जंतु विज्ञान विभाग के डॉ. अमरेश कुमार सिंह, डॉ. अनिर्बन रॉय, आईआईटी बीएचयू के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. पूनम पाल और उनकी टीम शामिल है.





किन बीमारियों में मिलेगी राहत : इस बारे में डॉक्टर अमरीश कुमार ने बताया कि हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर वर्तमान समय में आम बीमारी बन गई है, जो साइलेंट किलर की तरह लोगों के जान की दुश्मन बनी हुई है. उनका दावा है कि ये हर्बल औषधि इन समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को खासी राहत देगी.

क्या-क्या है दवा मेंः उनकी मानें तो इसमें अश्वगंधा, पुष्करमूल जटामांसी जैसी आयुर्वेदिक औषधि शामिल है. अलग-अलग परीक्षणों में इसे परखा गया है. इस दवा के नियमित उपयोग मोटापा भी कम होता है. इसके साथ ही अन्य हानिकारक तत्व भी कम होते हैं. हृदय रोगियों के लिए भी यह दवा कारगर है.

वह बताते हैं कि इसमें तीन तरीके की मुख्य औषधि का प्रयोग किया गया है. ये औषधियां हाइपरटेंशन और हृदय संबंधी बीमारी में बेहद कारगर हैं. यदि शुरुआती दौर में कोई भी व्यक्ति हाइपरटेंशन और हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहा है तो उसे यह दवा बहुत फायदा पहुंचाएगी. यदि इस दवा का ठीक प्रकार से सेवन किया जाए तो इससे शरीर के अन्य विकारों से भी राहत पाई जा सकती है.

कोलेस्ट्राल सामान्य रखेगी : उनका दावा है कि इस दवा के नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी सामान्य स्तर तक पहुंच जाता है. वह बताते हैं कि हमने इसे अलग-अलग एक्सपर्ट की टीम बनाकर तैयार किया है. जूलॉजी विभाग और आईआईटी बीएचयू के फार्मास्यूटिकल विभाग ने हमारी मदद की है.



जल्द ही बाजारों में होगी उपलब्ध : डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि ग्रांट के तहत इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई. जिसमें 2021 में इस पर काम करना शुरू किया गया. उन्होंने कहा कि चूहों पर इसका क्लीनिकल ट्रायल हो चुका है. 25 से ज्यादा मरीजों का क्लिनिकल ट्रायल किया गया है. 1 से 2 महीने में क्लीनिकल ट्रायल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. उसके बाद इसे आम मरीजों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. अभी मरीजों को नि:शुल्क ओपीडी में यह दवा दी जा रही है और उनका रिजल्ट देखा जा रहा है.





दुनिया में 1.3 अरब लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित : यदि आंकड़ों को देखें तो WHO के अनुसार 2019 तक दुनिया में 1.3 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर से प्रभावित हुए हैं. इसमें भारत की भी स्थिति गंभीर है. ऐसे में BHU की यह नई औषधि बेहद कारगर साबित होगी है.



