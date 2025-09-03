वाराणसी : 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है. पितरों के आवाहन, उनकी आवाभगत और स्वागत के साथ ही 15 दिनों तक उनका पूरा ध्यान रखा जाता है. साल में 15 दिन के लिए पितरों का यह पखवारा हर किसी के जीवन में सुख-समृद्धि लेकर आता है. लेकिन, इन 15 दिनों के विशेष समय को लेकर लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां रहती हैं. खास तौर पर उन लोगों के जो, पितृपक्ष के मौके पर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान करने के लिए गया जा चुके होते हैं. ऐसी भ्रांति है कि गया जाने के बाद पितृपक्ष के मौके पर ना ही पितरों को पानी देने की जरूरत होती है, ना ही पिंडदान या श्राद्ध करने की. क्या वास्तव में यह सही है? जानिए, पितृपक्ष के दौरान घर छोड़कर जाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. क्या करना चाहिए, जिससे पितर खुश हों और किन बातों से बचना चाहिए, जो आपको नुकसान की तरफ ले जाएं.

पंडित प्रदीप कुमार पांडेय, तीर्थ पुरोहित, काशी (Video Credit; ETV Bharat)

इन सभी बातों पर ईटीवी भारत ने वाराणसी के प्रसिद्ध पिशाच मोचन कुंड के तीर्थ पुरोहित प्रदीप पांडेय उर्फ मुन्ना गुरु से बातचीत की. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि समाज में फैली ऐसी भ्रांतियों को दूर करना आवश्यक है. क्योंकि, पितर जन्म से मृत्यु तक हमेशा परिवार में साथ रहते हैं, जो व्यक्ति उनके सानिध्य में है, वह खुश है. जो नहीं है, वह परेशान होतें हैं.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

सिर्फ गया जाने से नहीं मिलता है पूरा फल : इस बारे में तीर्थ पुरोहित प्रदीप कुमार पांडेय का कहना है कि भाद्रपद की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होता है. 7 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है और 21 सितंबर तक यह पर्व चलेगा. इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पिंडदान और नियमित रूप से पितरों को जल देने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है. ब्रह्म पुराण के मुताबिक व्यक्ति को अपने पितरों की आराधना, श्राद्ध कर्म, तर्पण आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों का भोजन-जल देने और पिंड के जरिए ही यह पूरा होता है. पितृपक्ष के दौरान 15 दिन तो श्राद्ध, तर्पण और जल देने की प्रक्रिया को नियमित रूप से पूरा किया जाना आवश्यक है. जिस तिथि पर पितृ का दिन हो, उन्हें श्राद्ध करने के बाद ब्राह्मण भोजन करवा कर तृप्त किया जाता है और जल तो नियमित रूप से दिया जाता है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

इस समय नहीं होते कोई शुभ काम : बहुत से लोगों के मन में यह भ्रांति रहती है कि वह गया जी होकर आए हैं, वहां पर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म, तर्पण करवाकर उन्हें बैठा दिया गया. जबकि यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पितर कभी बैठते नहीं है. खास तौर पर 3 पीढ़ियों तक तो श्राद्ध कर्म, तर्पण आवश्यक होता है. इन पीढियों में पिता, पर पितर पिता, माता, पर माता पितर माता होते हैं. ऐसी दशा में घर में जो भी व्यक्ति पितरों का श्राद्ध कर्म, तर्पण कर रहा है, वह अपने जन्म से मृत्यु तक यह कार्य करता रहेगा और पितरों के गया में बैठने की बात बिल्कुल गलत मानी जाती है, क्योंकि यह मान्यता है कि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य होने पर शादी-विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश के दौरान नांदी मुख श्राद्ध होता है. जिसमें पितरों का आवाहन किया जाता है. ईश्वर से पहले पितरों को बुलाकर घर में उनको स्थापित करने के बाद ही कोई शुभ कार्य शुरू होता है और अगर ऐसी स्थिति में आप अपने पितरों को गया में बैठा देने की बात कर रहे हैं, तो फिर किसी शुभ कार्य में पितर आएंगे कैसे. इसलिए यह बिल्कुल गलत है और इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए.

श्राद्ध की सही विधि (Photo Credit; ETV Bharat)

जानिए श्राद्ध क्या होते हैं : पंडित प्रदीप कुमार पांडे के मुताबिक भाद्र पद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से 15 दिनों तक होने वाले पितृपक्ष के अनुष्ठान में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा माना जाता है. यह श्राद्ध पक्ष के रूप में भी मनाया जाता है. इसमें अलग-अलग तिथि पर अलग-अलग श्राद्ध करने की परंपरा मानी गई है.

इस बारे में ज्योतिषाचार्य विनय कुमार पांडेय का कहना है कि निर्णय सिंधु और भविष्य पुराण के मुताबिक श्राद्ध 12 प्रकार के माने गए हैं. इनमें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, सपिण्डन, पार्वण, गोष्टी, शुद्धयर्थ, कमरार्ग, तीर्थ, यथार्थ और पुष्टयर्थ. इन अलग-अलग श्रद्धा कर्मों में अलग-अलग तरह के अनुष्ठान भी पूरे होते हैं. अलग-अलग दिन अलग-अलग श्रद्धा किए जाते हैं. लेकिन जिन लोगों की मृत्यु के दिन की सही जानकारी ना हो उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए. किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होने की स्थिति में भी श्राद्ध अमावस्या तिथि को किया जाता है.

ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

इस बार 15 नहीं 14 दिन का होगा पितृपक्ष : वैसे तो पितृपक्ष 15 दिनों का माना जाता है, लेकिन इस वर्ष 14 दिनों का ही होगा. पंडित ऋषि द्विवेदी का कहना है कि महालय या पितृपक्ष की शुरुआत भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से ही हो जाती है. यह अश्विन अमावस्या तक रहती है, जिस दिन पूर्णिमा उदया तिथि में होती है, उस दिन महालय का आरंभ माना जाता है और उसी दिन से शुभ काम शुरू होते हैं, क्योंकि इस वर्ष उदया तिथि में पूर्णिमा 7 सितंबर को है. इसलिए महालय उसी दिन से प्रारंभ माना जाएगा. 6 सितंबर की आधी रात के बाद 12:57 पर पूर्णिमा लग जाएगी. जो कि 7 सितंबर की रात 11:45 तक रहेगी. श्राद्ध की पूर्णिमा 7 सितंबर को होगी. इसमें मातृ कुल के पितरों का श्राद्ध कार्यक्रम किया जाता है. प्रोफेसर विनय पांडेय का कहना है कि इस बार पंचमी और षष्टि का श्राद्ध 12 सितंबर को एक साथ होगा. मातृ नवमी 15 सितंबर को और संन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी 18 सितंबर को होगा. चतुर्दशी तिथि में 20 सितंबर को अकाल मृत्यु लोगों का श्राद्ध कर्म किया जाएगा.



क्या करना होता है वर्जित :

श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है.

15 दिनों तक बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए प्याज लहसुन, मांस, मदिरा से पूरी तरह से दूरी बनाएं.

घर में शांति व्यवस्था बनाए रखें किसी तरह का कलह-क्लेश ना हो इस बात का ध्यान रखें.

लोहे के बर्तन में ना खाना पकाएं ना ही उसका इस्तेमाल करें.

घर में घंटा-घड़ियाल या किसी भी तरह के बर्तनों को ना बजाएं.

पीतल, तांबा और अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग उत्तम माना गया है.

बाल, दाढ़ी व नाखून नहीं कटवाने चाहिए यह पितरों को नाराज करते हैं.



इन बातों का पालन करें :

शाम के वक्त एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण की तरफ जलाएं.

प्रतिदिन खाना तैयार होने के बाद सबसे पहली रोटी गाय के लिए या किसी ब्राह्मण के लिए निकालें.

पितरों को संतुष्ट-खुश करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से करें यदि आपने यज्ञोपवीत धारण किया है और गुरु मंत्र लिया है, तभी इसका पालन करें.

जिस भी तिथि पर जिस पूर्वज का दिन हो उसके नियमित यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराए व दान करें.

यदि आप श्राद्ध कर्म या पिंडदान करने के लिए अपने घर से निकल कर काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज या गया जा रहे हैं, तो संत स्वरूप ही धारण करें.

भगवा वस्त्र पहनकर प्रयागराज में अपना मुंडन करवाने के बाद काशी फिर गया या अयोध्या जहां आपकी परंपरा हो वहां अवश्य जाएं.

पितृपक्ष के दौरान सिर्फ गया में श्राद्ध, कर्म, आप तर्पण से पितरों को शांति नहीं मिलती.

कहा गया है प्रयाग मुंडे, काशी पिंडे और गया दंडे, यानी प्रयागराज में मुंडन, काशी में पिंडदान और गया में पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध कर और तर्पण करना चाहिए.

ऐसी मान्यता है कि प्रयाग में विष्णु का स्थिर निवास, काशी में ढूंढी (विष्णु स्वरूप) और गया में चरण मौजूद है.

इसलिए हमेशा इन तीनों स्थान पर पितरों को संतुष्ट करने के लिए अनुष्ठान आवश्यक है सिर्फ एक स्थान गया में ही करना उचित नहीं है.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है काशी का पिशाच मोचन कुंड : पंडित प्रदीप का कहना है कि गया जाने से पहले प्रयागराज, उसके बाद काशी और फिर गया का मार्ग बताया गया है. यह तीनों रास्ते भगवान के सिर से पांव तक माने जाते हैं. काशी के पिशाच मोचन कुंड पर पिंडदान करने की परंपरा बताई गई है. यह स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि काशी के पिशाच मोचन कुंड पर किसी भी अकाल मृत्यु या अज्ञात तिथि में मृत्यु को प्राप्त करने वाले पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण पिंडदान और त्रिपिंडी श्राद्ध होता है. यह तीनों अनुष्ठान करने के बाद ही पितरों को शांति मिलती है और वह खुश होते हैं.

इन बातों का रखना चाहिए ध्यान :

पंडित का कहना है कि काशी में वैसे भी मृत्यु के बाद मोक्ष माना जाता है.

यहां पर यदि किसी को मृत्यु नहीं प्राप्त होती, तो उसके पिंडदान के परंपरा को पूरा करने के लिए लोग आते हैं.

ताकि मृत आत्मा को सद्गति मिले और उसे शिवलोक प्राप्त हो जाए.

काशी को शिव गया के नाम से जाना जाता है क्योंकि त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन हैं.

विष्णु तक आत्मा को पहुंचाने के लिए गया और प्रयागराज में अनुष्ठान होते हैं.

शिवलोक के लिए शिव गया के रूप में काशी को पूजा जाता है.

उन्होंने बताया कि प्रयागराज में मुंडन संस्कार करने के बाद काशी में पिंडदान और प्रयागराज में पितृ मुक्ति का अनुष्ठान पूरा माना जाता है, जो पितरों को स्वर्ग लोक तक पहुंचना है और उन्हें पृथ्वी लोग छोड़ने में आसानी हो जाती है.

प्रयागराज में मुंडन संस्कार करने के बाद काशी में आकर पिंड दान करना होता है. इसमें 17 पिंड बनाकर विधि विधान से पूजन करने के बाद उन्हें गंगा में विसर्जित करने की परंपरा है.

त्रिवेणी संगम पर पिंडदान करने से भगवान विष्णु के साथ ही प्रयागराज में रहने वाले 33 कोटी देवी देवताओं के आशीर्वाद से पितरों को मोक्ष मिलता है.

पिशाच मोचन कुंड पर आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान त्रिपिंडी श्राद्ध होता है जो अकाल मृत्यु से मोक्ष दिलाता है.

यह स्थान प्रेत आत्माओं को सद्गति प्रदान करने और अकाल मृत्यु वालों को मोक्ष देने का स्थान माना गया है.



