धनबाद-गोरखपुर-धनबाद वाया वाराणसी से चलेगी स्पेशल ट्रेन जानिए क्या होगा समय.

धनबाद-गोरखपुर-धनबाद वाया वाराणसी से चलेगी स्पेशल ट्रेन जानिए क्या होगा समय. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 3:40 PM IST

वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए 22536/22535 बनारस-रामेश्वरम्-बनारस एक्सप्रेस में दो नए कोच लगाए गए है. इस ट्रेन में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी एवं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का एक-एक अतिरिक्त कोच स्थाई रूप से लगाया गया है. जिसका यात्री लाभ ले सकेंगे.

जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, यह ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, इसकी बहुत डिमांड है. वह बताते हैं कि, गाड़ी संख्या 22536/22535 बनारस-रामेश्वरम्-बनारस एक्सप्रेस में 31 अगस्त 2025 से बनारस से और 03 सितम्बर 2025 से रामेश्वरम् से अब नई अतिरिक्त बोगी के जनरेटर सह लगेजयान का 01 एल.एस.आर.डी. का 01 साधारण द्वितीय श्रेणी के 04, शयनयान श्रेणी के 05 वातानुकूलित इकोनॉमी तृतीय श्रेणी के 02, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 02 तथा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के 01 कोच सहित कुल 22 आधुनिक एल.एच.बी. कोच स्थाई रूप से लगाए जायेंगे.

साप्ताहिक चलती हैं यह ट्रेनें : बताते चलें कि, 22536/22535 बनारस-रामेश्वरम्-बनारस एक्सप्रेस, को बनारस रामेश्वरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है. यह ट्रेन उत्तर प्रदेश में बनारस-तमिलनाडु-रामेश्वरम के बीच चलती है. 36 स्टेशनों पर रुकने के साथ यह लगभग 2790 किलोमीटर की दूरी लगभग 50 घंटे 30 मिनट में तय करती है. ये ट्रेन कई राज्यों एवं महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश में बनारस, प्रयागराज जंक्शन, मध्य प्रदेश में सतना, कटनी जंक्शन, जबलपुर, महाराष्ट्र में नागपुर, तेलंगाना में वारंगल, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, नेल्लोर, तमिलनाडु में चेन्नई, विल्लुपुरम, मैलादुथुराई, तिरुच्चिरापल्ली, रामनाथपुरम, और रामेश्वरम शामिल है.

धनबाद-गोरखपुर-धनबाद वाया वाराणसी, चलेगी स्पेशल ट्रेन : इसी क्रम में, यात्री जनता की सुविधा के लिए 03677/03678 धनबाद-गोरखपुर-धनबाद वाया वाराणसी, जौनपुर, औडिहार, मऊ, भटनी, देवरिया सदर साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचलन 14 सितम्बर से 30 नवम्बर, 2025 तक धनबाद से (21 सितम्बर, 2025 को छोड़कर) प्रत्येक रविवार को तथा 15 सितम्बर से 01 दिसम्बर, 2025 तक गोरखपुर से (22 सितम्बर, 2025 को छोड़कर) प्रत्येक सोमवार को 11 फेरो के लिए किया जायेगा.

यह होगा समय : जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, 03677 धनबाद-गोरखपुर साप्ताहिक विशेष गाड़ी धनबाद से 20.45 बजे प्रस्थान कर नेताजी सुबास चन्द्र बोस जं. गोमो से 21.17 बजे, पारसनाथ से 21.32 बजे, हजारीबाग रोड से 21.53 बजे, कोडरमा से 22.22 बजे, गया से 23.45 बजे, दूसरे दिन अनुग्रह नारायण रोड से 01.02 बजे, डेहरी आन सोन से 01.24 बजे, सासाराम से 01.42 बजे, भबुआ रोड से 02.17 बजे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जं. से 03.50 बजे, वाराणसी से 05.05 बजे, जौनपुर से 06.20 बजे, औड़िहार से 07.27 बजे, मऊ से 08.35 बजे, भटनी से 10.05 बजे तथा देवरिया से 10.37 बजे छूटकर गोरखपुर 12.30 बजे पहुंचेगी.

वापसी में यह होगा रूट : वापसी यात्रा में 03678 गोरखपुर-धनबाद साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी गोरखपुर से 15.30 बजे प्रस्थान कर देवरिया से 16.32 बजे, भटनी से 17.00, मऊ से 18.35 बजे, औड़िहार से 19.47 बजे, जौनपुर से 21.35 बजे, वाराणसी 23.15 बजे दूसरे दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जं. से 00.25 बजे भभुआ रोड से 01.12 बजे, सासाराम से 01.42 बजे, डेहरी आन सोन से 02.04 बजे, अनुग्रह नारायण रोड से 02.27 बजे, गया से 05.20 बजे कोडरमा से 06.42 बजे, हजारी बाग रोड से 07.22 बजे, पारसनाथ से 07.47 बजे तथा नेताजी सुबास चन्द्र बोस जं. गोमो से 08.05 बजे छूटकर धनबाद 09.00 बजे पहुंचेगी.


