ETV Bharat

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मेरिट के आधार पर एडमिशन को लेकर अनोखा विरोध-प्रदर्शन, छात्रों ने मुंडवाया सिर

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेरिट पर प्रवेश प्रक्रिया को लेकर हंगामा ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 22, 2025 at 5:55 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 6:35 PM IST

वाराणसी : महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 सत्र में एंट्रेंस के जगह मेरिट के आधार पर एडमिशन करने और 33 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत तक पेड सीट करने का आरोप लगाकर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पंत प्रशासनिक भवन के सामने तीन मांगों को लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शिवम यादव के नेतृत्व में दर्जनों छात्र हाथों में बाबा साहब भीमराव आंबेडकर एवं महात्मा गांधी का फोटो लेकर अनोखे तरीके से विरोध दर्ज करा है. छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना के दसवें दिन छात्रों ने अपने सिर का बाल मुंडवाया. सिर मुंडवाकर छात्रों का धरना प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

शिवम यादव ने बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के निर्देश पर शिव प्रसाद गुप्त के तहत बसंत पंचमी के दिन 1921 में किया गया था. वाराणसी में इसके पहले भी कई विश्वविद्यालय थे, इसका उद्देश्य था कि गरीब, शोषित, एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा का अभाव था. उन्हें शिक्षा के माध्यम से देश के विकास में आगे बढ़ने का उद्देश्य था. विद्यापीठ में वाराणसी सहित पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं. विश्वविद्यालय में मेरिट के आधार पर एडमिशन करने से जो महात्मा गांधी की इच्छा थी, वो पूरी नहीं होगी. पूर्व पुस्तकालय मंत्री आशीष गोस्वामी ने बताया कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं. पहली विश्वविद्यालय के तहत हाल ही में लागू की गई मेरिट आधारित प्रवेश प्रक्रिया को वापस लिया जाए. दूसरी पेड सीटों की संख्या को पुनः घटाकर 33 प्रतिशत किया जाए, जिसे अभी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है और तीसरी, प्रवेश शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस लेकर पहले की तरह ही रखा जाए. शिवम यादव ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश में सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड शामिल है. यूपी बोर्ड के छात्रों को अंक कम प्राप्त होते हैं जबकि CBSE एवं ICSE बोर्ड के छात्रों को 70% से ज्यादा अंक मिलते हैं. मेरिट के आधार पर एडमिशन प्रक्रिया करने से यूपी बोर्ड के छात्र एडमिशन लेने में वंचित हो जाएंगे. जबकि यूपी बोर्ड के छात्रों में शिक्षा की क्वालिटी सबसे उच्च होती है.



छात्रों ने कहा कि लगातार 10 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है. विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव वार्ता करने के लिए आए और हम लोगों से कहा कि आप लोग अपनी मांगों पर विचार कर धरना समाप्त कर दें, जबकि हम लोगों को कहना है कि विश्वविद्यालय को इस पर विचार कर मेरिट के आधार पर हटाकर एंट्रेंस प्रवेश प्रक्रिया से एडमिशन की जाए. अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो यह अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा.



Last Updated : May 22, 2025 at 6:35 PM IST