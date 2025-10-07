ETV Bharat / state

इस दीपावली मुजफ्फरपुर से कानपुर, गोरखपुर की यात्रा आसान, जानिए पूजा स्पेशल ट्रेन का रूट

10 अक्टूबर से चलेगी स्पेशल ट्रेन: अशोक ने बताया कि 05543 मुजफ्फरपुर-श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जं. साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 10 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक हर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 12.45 बजे प्रस्थान कर मोतीपुर से 13.26 बजे, चकिया से 13.50 बजे, बापूधाम मोतिहारी से 14.20 बजे, सगौली से 14.45 बजे, बेतिया से 15.10 बजे, नरकटियागंज से 16.15 बजे, बगहा से 17.10 बजे, कप्तानगंज से 19.04 बजे, गोरखपुर से 20.45 बजे, गोंडा से 23.10 बजे, दूसरे दिन ऐशबाग से 02.55 बजे, कानपुर सेंट्रल से 05.55 बजे, उरई से 07.52 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. झांसी से 11.15 बजे, बीना से 15.10 बजे, भोपाल से 17.15 बजे, इटारसी से 19.30 बजे, अमला से 22.17 बजे, तीसरे दिन नागपुर से 01.20 बजे, चंद्रपुर से 05.17 बजे, बल्हारशाह से 06.15 बजे, रामगुंडम से 09.20 बजे, काजीपेट से 11.30 बजे, काचीगुडा से 14.40 बजे, महबूबनगर से 16.35 बजे, डोन जं. से 21.15 बजे, चौथे दिन धर्मवरम् से 01.10 बजे तथा यलहंका से 03.50 बजे छूटकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जं. 12.20 बजे पहुंचेगी.



मंगलवार को यहां से होगी संचालित: वापसी यात्रा में 05544 श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जं.-मुजफ्फरपुर साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन 14 अक्टूबर से 18 नवम्बर तक हर मंगलवार को श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुब्बल्लि जं. से 09.00 बजे प्रस्थान कर यलहंका से 17.15 बजे, धर्मवरम् से 20.50 बजे, डोन जं. से 23.55 बजे, दूसरे दिन महबूबनगर से 03.55 बजे, काचीगुडा से 06.05 बजे, काजीपेट से 09.15 बजे, रामगुंडम से 11.20 बजे, बल्हारशाह से 14.40 बजे, चंद्रपुर से 15.00 बजे, नागपुर से 17.45 बजे, अमला से 20.20 बजे, तीसरे दिन इटारसी से 01.20 बजे, भोपाल से 03.25 बजे, बीना से 05.25 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से 08.20 बजे, उरई से 09.50 बजे, कानपुर सेंट्रल से 13.35 बजे, ऐशबाग से 16.15 बजे, गोंडा से 19.15 बजे, गोरखपुर से 22.25 बजे, कप्तानगंज से 23.27 बजे, चौथे दिन बगहा से 01.07 बजे, नरकटियागंज से 02.00 बजे, बेतिया से 02.42 बजे, सगौली से 03.04 बजे, बापूधाम मोतिहारी से 03.30 बजे, चकिया से 03.57 बजे तथा मोतीपुर से 04.25 बजे छूटकर मुजफ्फरपुर से 05.00 बजे पहुंचेगी.



22 कोच की होगी ट्रेन: उन्होंने बताया कि, इस गाड़ी में एसएलआरडी के दो, साधारण द्वितीय श्रेणी के चार, शयनयान श्रेणी के 12, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 02 तथा वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के दो कोच सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे.



