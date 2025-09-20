ETV Bharat / state

बनारस-कोलकाता स्पेशल ट्रेन शुरू, जानिए ट्रेन का समय और रूट

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था.

बनारस से कोलकाता के लिए पूजा विशेष ट्रेन, 7 फेरों के लिए चलेगी (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 1:57 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 2:03 PM IST

वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से आगामी त्योहारों में यात्रियों की होने वाली ज्यादा भीड़-भाड़ को ध्यान में रखते हुए बनारस से कोलकाता के लिए स्पेशल ट्रेन चलेंगी. 05047/05048 बनारस-कोलकाता-बनारस साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी का संचलन बनारस से 23 सितम्बर से 04 नवम्बर तक हर मंगलवार को और कोलकाता से 24 सितम्बर से 05 नवम्बर, तक हर बुधवार को 07 फेरों के लिए चलाई जाएगी. जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि, इस गाड़ी में एसी थर्ड क्लास के 20 और जनरेटर सह लगेज यान के 02 कोच सहित कुल 22 कोच लगाए जाएंगे.


बनारस से कोलकात्ता की लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन: गाड़ी संख्या 05047 बनारस-कोलकाता साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी बनारस से 23 सितम्बर से 04 नवम्बर, 2025 तक हर मंगलवार को बनारस से 10.45 बजे प्रस्थान कर वाराणसी से 11.00 बजे, औड़िहार से 11.50 बजे, गाजीपुर सिटी से 12.40 बजे, बलिया से 13.40 बजे, रेवती से 14.18 बजे, सुरेमनपुर से 14.34 बजे, छपरा से 14.50 बजे, दिघवारा से 15.20 बजे, सोनपुर से 16.10 बजे, हाजीपुर से 16.25 बजे, शाहपुर पटोरी से 17.12 बजे, बरौनी से 19.15 बजे, किऊल से 20.47 बजे, झाझा से 22.35 बजे, जीसीडीह से 23.08 बजे, मधुपुर से 23.35 बजे छूटकर दूसरे दिन चितरंजन से 00.28 बजे, आसनसोल से 01.00 बजे, दूर्गापुर से 01.42 बजे, खाना जं से 02.50 बजे, वर्धमान से 03.30 बजे, बान्डेल से 04.00 बजे, नैहार से 04.25 बजे छूटकर 05.25 बजे कोलकाता पहुंचेगी.



24 सितंबर से कोलकाता से होगी संचालित: वापसी यात्री में गाड़ी संख्या 05048 कोलकाता-बनारस साप्ताहिक पूजा स्पेशल गाड़ी 24 सितम्बर से 05 नवम्बर, 2025 तक हर बुधवार को कोलकाता से 08.25 बजे प्रस्थान कर नैहार से 09.24 बजे, बान्डेल से 09.55 बजे, वर्धमान से 11.02 बजे, खाना जं से 11.30 बजे, दूर्गापुर से 12.03 बजे, चितरंजन से 13.03 बजे, मधुपुर से 13.42 बजे, जीसीडीह से 14.09 बजे, किऊल से 16.52 बजे, बरौनी से 19.00 बजे, शाहपुर पटोरी से 19.52 बजे, हाजीपुर से 21.20 बजे, सोनपुर से 21.32 बजे, दिघवारा से 22.02 बजे, छपरा से 23.10 बजे छूटकर दूसरे दिन सुरेमनपुर से 00.07 बजे, रेवती से 00.023 बजे, बलिया से 01.04 बजे, गाजीपुर सिटी से 02.02 बजे, औड़िहार से 03.02 बजे, वाराणसी जं से 03.50 बजे छूटकर 04.15 बजे बनारस पहुंचेगी.


Last Updated : September 20, 2025 at 2:03 PM IST

